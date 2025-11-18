收錢質詢法務部？北檢分案列貪污他字案被告 黃國昌：放馬過來

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌被爆以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，有民眾向台北地檢署告發，北檢已分案，將黃國昌列貪污罪被告，近期將傳喚說明。對此，黃國昌表示，自己揭弊從未收受任何利益或好處，「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

針對民眾向地檢署告發，黃國昌回應，本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒鏡週刊一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，本人重申「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

