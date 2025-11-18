收錢質詢法務部？ 黃國昌列貪汙被告「這樣說」

北檢將黃國昌列涉犯貪污治罪條例被告，近期將傳喚說明。（圖：黃國昌臉書）

民眾黨主席黃國昌再被週刊爆料，涉嫌以「凱思國際」名義，收受成衣大廠臺雅集團前董座之子200萬元後，利用立委職權，在立法院質詢法務部長鄭銘謙，涉嫌貪污，遭民眾剪報告發，北檢依程序分案，將黃國昌列為「他字案」被告，近期將傳喚說明。對此，黃國昌今（18日）回應表示，《鏡電視》、《鏡週刊》迄今對過去的烏龍爆料、抹黑報導都尚未公開道歉，現在繼續用潑糞的方式抹黑「有什麼話到法院講，我不會隨著他們起舞」。

《鏡週刊》之前報導指黃國昌豢養狗仔跟拍政敵，支付狗仔薪水的凱思國際引發關注。《鏡週刊》今日進一步報導指出，多位曾受雇凱思跟拍黃國昌政敵的狗仔，已接受檢調約談，並確認下達指令跟拍綠營黨政人士的「藏鏡人」就是黃國昌；民進黨立委王義川上個月3日已到北檢，告發黃國昌、凱思國際負責人李麗娟、前中央社記者謝幸恩及4名狗仔，涉違國安法、個資法、社維法及妨害秘密等罪。

《鏡週刊》報導，凱思國際曾收取沈裕雄兒子、臺雅第二代接班人沈淳浤200萬元，6月間，黃國昌以立委身份在院會上，針對追回被詐騙款項部分，質詢法務部部長鄭銘謙，還自爆在該案幫了很多忙，被指有利用職權貪污之嫌，黃因此被告發涉嫌貪污。黃國昌上午強調，他揭發弊案、替被害人發聲，從不會收受任何好處。

◆《中廣新聞》提醒：被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪