收錢辦事遭判刑+1 廖國棟收70萬遭重判7年半

一審法院依不違背職務收賄罪判廖國棟8年半徒刑、褫奪公權4年，該案目前在高院審理中，尚未定讞。（本刊資料照）

國民黨前立委廖國棟2020年在任時拿錢辦事，替中國浪潮旗下關係數字雲端公司喬增資案並收賄70萬元，台北地院今（27日）依不違背職務收賄罪判他7年半；仍可上訴。廖國棟另涉在SOGO案中收賄620萬元後替業者辦事遭收押，2021年1,000萬元交保停押後，2022年遭一審依不違背職務收賄罪判刑8年半，目前上訴高院審理中。

法院指出，廖國棟雖矢口否認替中國浪潮旗下關係數字雲端公司喬增資案並收賄，但他的辦公室主任丁復華以及提供賄款的業者孔祥科，自偵查程序起便自白犯行綜合多份證述、查訪紀錄、協調會資料與賄款往來細節，法院認定廖國棟確實利用立法委員職務，召集投審會、工業局等相關單位舉行協調會，介入數字雲端公司的增資案審查，並與丁復華共同收受孔祥科70萬元賄款。

廣告 廣告

行賄者數字雲端公司原由中國浪潮旗下關係企業投資，2018年擬增資1億230萬元，卻因遭同業檢舉，投審會與工業局在2019年會勘後認為仍有違反陸資規範之虞，增資程序因此被暫緩。數字雲端為加速審定，2020年聘請孔祥科作為顧問，孔則在同年4月直接向廖國棟請託，希望他能協助推動增資審查。廖國棟隨即指示丁復華追蹤案情，並陸續召集相關部會官員開會，要求以「專案輔導」方式協助企業改善營運、排除爭議。

法官認定，孔祥科先在2020年6月交付10萬元賄款，接著在投審會於7月23日核發審定函後，再於7月30日交付60萬元。賄款由丁轉交廖國棟，其中廖分得50萬元、丁20萬元。法院認定，此犯行涉及「不違背職務收賄」即公務員未必作出違法動作，但因收受金錢而以權力替特定業者消除行政障礙，仍屬《貪污治罪條例》處罰的重罪。

丁復華在偵查與審理期間均自白，並主動繳回犯罪所得20萬元，還提供與本案有關的重要證詞，咬住廖國棟，法院因此依《貪污治罪條例》與《證人保護法》規定減輕其刑度。孔祥科也自白，依法同受減刑待遇；廖國棟則否認犯罪。

台北地院今判廖國棟7年6月、褫奪公權3年，並沒收不法所得50萬元；判丁復華1年4月、褫奪公權2年；判孔祥4月，可易科罰金，褫奪公權1年，緩刑2年並須向公庫支付10萬元。

廖國棟並非首次因「收錢辦事」遭法院判刑。他更早之前還涉入震驚政壇的SOGO經營權貪汙案，SOGO案中，業者李恒隆為奪回經營權，透過白手套向多名立委行賄，請託以修法、質詢、協調會等方式為業者施壓行政部門。廖國棟被控先後收受620萬元賄款，並確實以立委權限替行賄者推動相關程序。一審法院依不違背職務收賄罪判他8年半徒刑、褫奪公權4年，該案目前在高院審理中，尚未定讞。

更多鏡週刊報導

陳見賢宣布參選竹縣長 鄭朝方胞兄現身相挺

「2025台灣企業永續獎–社會共融領袖獎」 讓永續從關懷被害人開始

少棒狼教練性侵、強制猥褻41名學童、犯行90次 二審維持判各罪1年6月至8年6月不等