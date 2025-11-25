收錢辦事？週刊曝涉貪對價證據浮現 黃國昌辦公室：不會浪費時間回應

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨主席黃國昌近日不僅陷入養狗仔風波，更陷入「收錢辦事」疑雲，週刊今（25日）指出，臺雅案已故董事長的特助鄭淳駿針對此事件的證詞成為該案重要的「對價線索」來源。對此，黃國昌辦公室發聲明表示，繼先前一大堆假新聞被打臉還死不道歉後，鏡週刊今天竟然淪落到公然替詐騙共犯卸責，再結合民進黨立委鍾佳濱和無良媒體炒作假新聞，「本辦不會浪費時間回應。」

黃國昌日前遭媒體爆料涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬，隨後利用質詢法務部長鄭銘謙的機會為沈裕雄被詐財一事「出氣」。週刊今日再爆，黃國昌利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，而沈裕雄特助鄭淳駿說，自己早聽聞臺雅高層找了3名立委、砸200萬元要求檢調「辦他」，直到黃國昌利用人頭收錢質詢被爆，他才驚覺與之前聽聞的完全吻合。

民進黨立委鍾佳濱上午在黨團記者會上表示，週刊爆料當然提供檢調一個線索，希望檢調針對除了狗仔跟監偷拍之外，黃國昌做這件事的金流是透過怎樣途徑？是否涉及不當利益輸送？是否違反立委職權行使法中不能收錢質詢？以及資金是否來自對岸等，這些都是檢調要釐清的。

對此，黃國昌辦公室發聲明表示，繼先前一大堆假新聞被打臉還死不道歉後，鏡週刊今天竟然淪落到公然替詐騙共犯卸責，再結合民進黨立委鍾佳濱和無良媒體炒作假新聞，「本辦不會浪費時間回應，只是對於鍾委員貴為國會議員還身兼執政黨團幹部水準竟然如此之低感到遺憾。」

