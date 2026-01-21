收防災簡訊別慌！台北車站明下午危安演練 以「無差別攻擊事件」想定

台北市政府為確保台北車站特定區面對突發危安事件的緊急應變能力，將於明（22）日14時至15時在台北車站特定區辦理跨單位聯合危安演練，並首度以「無差別攻擊事件」為基礎想定，檢測各進駐單位在高壓危安情境下的橫向聯繫與實質應變作為。北市府提醒，演練期間將同步進行「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送演練，屆時台北車站周邊或站內候車民眾手機將收到警訊通知，請勿驚慌。

北市府表示，台北車站特定區為全國唯一的五鐵共構車站，也是首都圈重要陸上交通樞紐，每日出入民眾約60萬至80萬人次，且具佔地廣大、地下空間複雜、管理單位多元等特性，本次演練目的在檢視特定區內各單位面對重大危安事件的具體因應作為。

演練將設定特定區內多處場域同步發生危安事件，突破過往預設劇本模式，改以「實地、實景、有想定」方式進行，並結合聯合防災中心運用現有設施設備與人員，驗證聯合防災中心啟動及橫向通報、不同警察單位無線電通報及分工、大量傷病患處置，以及「災防告警細胞廣播訊息」（CBS）發送等項目。

北市府指出，本次演練範圍涵蓋特定區內著名「9大事業體」，包括四鐵、四個地下街及微風商場，並結合交通部鐵道局、鐵路警察局、捷運警察隊等中央及公民營單位共同投入資源，透過跨機關聯繫功能整合，驗證突發事件發生時如何迅速達成聯合指揮與資源調度，以減輕危害並確保特定區正常運作。

另外，北市府提醒，演練期間站內部分區域將進行人員疏散避難及管制措施，請民眾配合現場引導。北市府建議，明日下午行經台北車站旅客提早安排行程或預留充裕時間，以避免受演練管制影響。

