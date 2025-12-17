收集想師豆.製苔球 人文學校溫馨圓緣

馬來西亞北海人文學校的圓緣日，師生與家長，共同要為慈濟一甲子的結緣品盡心力，收集十萬顆想師豆，也透過苔球製作，在自然中學習耐心與安定。

溫暖的午後，北海人文學校迎來一年一度的圓緣日，老師、學生和家長，在路邊忙著收集想師豆。

慈濟志工 曾錦華：「我們的志工把當天收集到的想師豆，拿回去清洗、晒乾，接下來，我們會在每個星期一晚上，在我們北海聯絡處那邊，開始鑽洞，我們做了半成品，送到台灣去，最後師父又把這樣子，成品的結緣品，給我們送上，我們可以感覺到，師徒之間的，源源不斷地循環的互動。」

廣告 廣告

圓緣日的另一個亮點，是孩子們與家長一起製作苔球。

志工 楊麗霓：「可以看到說，父母的心可以完全的鬆弛，那孩子也因為想要護持這粒苔球，他都會很用心地在那邊，把心定下來，在那邊做纏繞。」

黃福順帶著特殊孩子黃焌竑加入人文學校，從無法坐在課室，到一年後的他，學會幫師姑拿麥克風、在海邊向陌生人朗讀靜思語等等，他的成長，是志工們用包容與耐心，一點一點引導與鼓勵。

家長 黃福順：「很感謝師姑師伯的包容，不然以他這樣的性格，感覺會比較吃力一些，要謝謝大家的付出，感恩。」

從一顆豆到一顆心，圓緣不只是活動，而是慈濟精神在親子心中種下的種子。也帶著大家走向更慈悲、更堅定的未來。

更多 大愛新聞 報導：

防疫紓困結緣 印裔母子遇貴人

募集富有愛心店 竹筒歲月善效應

