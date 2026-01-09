收集竹縣百大文化基地風景 「Chill遊竹縣」10日起開放報名
記者彭新茹／新竹報導
新竹縣第一屆百大文化基地活動「Chill遊竹縣」，由龍瑛宗文學館擔任HUB（文化基地樞紐平臺），向外串聯五大基地，包含橫山鄉大山北月、北埔鄉藍鵲書房、姜阿新洋樓、關西鎮臺紅茶業文化館及竹東鎮蕭如松藝術園區，共規劃十八場體驗活動，二條展現竹縣風貌的遊程，十日起開放報名，活動內容包括手作體驗、走讀活動，還能參加集章兌換限量文化基地特色產品。
文化局長朱淑敏表示，新竹縣五大文化基地、HUB龍瑛宗文學館分別舉辦講座、手作、走讀活動，並規劃二條路線之走讀活動，分別是以飲食文化為主的「竹縣飲食文化慢旅」和以竹縣茶香為主的「茶金故事佐好茶」，透過場館設計的這些豐富多彩的體驗活動，讓民眾從中體會竹縣在地迷人的特色故事，經由文化路徑的串聯，展現新竹縣的歷史文化風貌。
民眾報名任一文化基地或HUB龍瑛宗文學館的活動即可領取集章明信片，集滿四個場館印章，可至任一基地兌換商品，數量有限，換完為止。無法參加體驗、遊程的民眾，也可在卅一日到竹北新瓦屋客家文化保存區參加基地聯合活動，特別將各基地建築以版畫概念設計成疊加印章，讓民眾一次收集竹縣文化基地風景。當天並結合福客慶豐年活動，有小農市集與藝文演出。
