收養「小姑的女兒」1年多得知真相 人妻崩潰揭內幕：竟是老公親生骨肉

英國Podcast主持人塔蒂（Tatty Lomas）近日分享一名粉絲投稿的狗血劇情的人生經歷。示意圖。（翻攝自pixabay）

英國Podcast主持人塔蒂（Tatty Lomas）經常分享粉絲投稿的生活經歷，近日也分享一名粉絲投稿的狗血故事，透露女粉絲收養小姑的女兒後，竟意外得知收養的女兒，竟是丈夫的親骨肉，讓她得知真相後，當場噁心地吐了，並最後選擇結束這段婚姻。

根據《太陽報》報導，Podcast主持人塔蒂轉述粉絲A女投稿經歷，表示A女丈夫的妹妹（小姑）想要小孩，但不想結婚，於是4年前收養了閨密意外懷孕但不想撫養的女兒，然而大約1年半後，小姑被診斷出多發性硬化症，且健康逐漸惡化，於是小姑尋求他們的協助，並希望他們能接手照顧她收養的女兒。A女與丈夫當時都同意此事，但沒想到他們與孩子相關了1年多，直到近來小姑的病情因病入膏肓，才進而將實情全部吐出，讓A女當場噁心地吐了。

小姑透露，讓她閨密懷孕的人就是她哥哥、A女的丈夫，過去他們就經常發生性關係，甚至到婚前都沒有停止，讓知道真相後的A女坦言，「得知那個孩子就是丈夫在婚前不忠的後果，我當時噁心地吐了出來。」並質問丈夫、堅持進行DNA比對，證實養的女兒就是丈夫與小姑閨密的親骨肉，「他說他很抱歉、他說他很愛我，他保證在婚姻期間絕對沒有再發生過。但我感到非常噁心，我不想再和這個人在一起。」但最終仍搬家、決定離婚。

塔蒂表示，A女粉絲並沒有怨恨收養的女兒，認為天真無邪的女兒並未做錯任何事，「但當她看到女兒時，就會想起丈夫不忠的情況」，所以即便夫家親友不斷勸說、肯求、甚至責罵，但她仍決定結束這段婚姻，「在得知真相後，她知道自己已經無法成為一名好母親。」

