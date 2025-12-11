收香港大火現場地址訂單 外送員氣炸

▲香港大埔宏福苑大火，引發全港震驚，截至28日上午，造成至少160人死亡、逾70人受傷及數以千計居民無家可歸。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 香港大埔宏福苑在上月26日發生大火，火勢蔓延多棟大樓，造成至少160人死亡、逾70人受傷及數以千計居民無家可歸，成為香港近代最嚴重房屋火災之一。香港全境仍籠罩在哀痛氛圍之下，沒想到一名外送員近日接到訂單，竟然要求要送往受火災影響其中一棟的單位，讓這名外送員氣的表示「不要拿這個開玩笑！」

綜合《香港01》等港媒報導，一名外送員近來在社群平台Threads上發文指出，在9日深夜11點左右接到了一張「現金到付」的訂單，該名客人從大埔富善邨一間速食店點選約200元港幣（以下同）的餐點，包括一份約188元「炸雞三人餐」。但訂單送餐地址卻寫上了宏福苑宏新閣某單位，即香港宏福苑大火中其中一棟受到波及的大廈，讓這名外送員看了極度不安。

▲香港一名外送員接到訂單，送餐地址卻顯示在香港大火其中一個火災現場。（圖／翻攝自Threads@lkl._.630）

且這筆訂單的付款方式顯示為「Cash on Delivery」，也就是外送員要到場交付餐點才可收款，若是在系統按下「已送達」，很可能要自行承擔數百元餐費損失。該名外送員表示，接單的時候就已經嚇了一大跳，後續也解釋平台更改做法，接單後才看到是現金單，變相令送餐員風險增加。

外送員表示，曾嘗試致電該名客人，但電話一直無人接聽，而對方竟在App內的聊天室中不斷傳來訊息，聲稱「係單位入面好肚餓」，刻意營造在火災單位內等候送餐畫面。該名外送員不敢自行前往，隨即聯絡平台客服求助，花了約10分鐘才成功取消訂單，避免金錢損失，也未前往現場地址。

外送員直呼「不要拿這個開玩笑！」並怒斥這名送出訂單的客人「簡直浪費我時間」。後續貼文引起議論，不少網友也紛紛怒罵客人「沒有人性！」將奪命火災當笑話，直呼「會有報應」。

也有人表示，目前火災現場仍有死者未尋回，災民和死者家屬承受沉重創傷，任何以火災作惡搞題材行為，都完全忽視受害者感受，只會對社會造成二次傷害。不過也有網友認為，有可能是忘記更新預設地址，又或者自動儲存舊地址後誤選，未必一定存心惡搞。但多數意見都認為，在如此嚴重火災後仍以現場地址「玩外送」，是對死者家屬和災民缺乏同理心，社會不應姑息這類「消費災難」的行為。

