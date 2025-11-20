收驚還不夠！誆稱人妻卡到陰要驅邪 色宮主帶上樓反鎖門性侵

記者楊忠翰／新北報導

新北某宮廟曾姓宮主假借收驚性侵人妻遭起訴。（示意圖，非當事人／資料照）

新北市某宮廟曾姓宮主，去年底幫1對夫妻收驚，並以卡到陰很嚴重為由，將妻子（化名）帶到2樓，再亂摸其胸部及下體，儘管小萱感到害怕，當下仍不敢反抗，直到她向律師諮詢後決定提告，台北地檢署偵結後依利用權勢性交等罪嫌起訴曾男。

檢警調查，先前小萱也有過收驚的經驗，2024年底她與丈夫前往該間宮廟收驚，曾姓宮主見她十分虔誠，隨即謊稱小萱卡到陰很嚴重，必須上樓接受進一步的驅邪儀式，沒想到2樓竟是曾男住家，平時信眾也無法上去，因此小萱丈夫只能留在1樓等候。

曾男上樓後反鎖房門，接著開始按摩人妻肩頸、背部，再趁機伸進內衣摸胸，並宣稱：「這位置也有穴道」，最後曾男甚至將手伸進小萱內褲，藉以撫摸其下體，小萱感覺這次收驚太不尋常，但因兩人獨處而不敢出言質疑。

小萱選擇隱忍到結束，並與丈夫低調回家，再私下找友人詢問，友人介紹律師提供諮詢，小萱決定提出告訴；檢方認為，曾男假借自己在宗教上的權勢，致使受到他照護的女信徒屈從，遂依利用權勢猥褻、利用權勢性交等罪嫌將他起訴。

