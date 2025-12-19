收魂23歲女清潔員⋯酒駕男鄭傳吉「名下剩3車」！媽心碎淚流乾：沒道歉

記者林昱孜／台南報導

女清潔員遭酒駕男撞死，父母在靈堂前陪伴她走完最後一程。（圖／記者林昱孜攝影）

台南一名23歲陳姓女清潔員16日命喪酒駕男鄭傳吉輪下，肇事者竟在事後鬼扯「車不是自己開的」，引起輿論撻伐，他所經營的香酥鴨被灌爆負評。事發至今第3天，陳姓女清潔員一家人仍陷悲痛中，收押中的鄭傳吉，至今未透過任何人向家屬表達歉意，陳母認為，若來也是想要減刑而已，「這種人整件事都不想負責，他有來沒來對我來講，已經無所謂了」。

肇事駕駛鄭傳吉目前尚未透過任何人向被害家屬聯繫，陳母：「他來不來我已無所謂」。（圖／記者林昱孜攝影）

16日上午8時許，陳姓女清潔員正在進行收運作業，走向後方作業區時，突然鄭傳吉駕駛的賓士車高速撞擊，整個人遭夾困兩車中間，當場死亡。清潔車駕駛是陳女男友，目擊奪命瞬間放聲痛哭，家屬趕到見到原本好好的一個人，被撞到下半身全碎哭斷腸，哭聲讓在場所有人揪心。

廣告 廣告

台南,犯行,網友,清潔員,粉碎性骨折,酒駕,作業,垃圾車,死亡,安平區,台南市,鹽酥鴨,看守所（圖／翻攝畫面）

家屬18日重回現場招魂，今（19）日至靈堂前陪伴陳女，陳母表示，事發至今淚已經哭乾，只要想到女兒人生最後慘狀，就心全揪在一起，男友也都會帶著陳女生前最愛的食物來看她，很感謝男友在這段時間的照顧，「讓我覺得女兒很幸福」，未來的日子還很長，圓滿後會勸他繼續往下走。

女清潔員家屬、男友18日重回傷心地招魂。（圖／記者林昱孜攝影）

肇事駕駛鄭傳吉犯後態度不佳，遭檢方聲押獲准，陳母說，至今鄭男仍未透過任何人聯繫致歉，透過別人協助查詢，知道他名下沒有房子只有3輛車，「你要出自內心，想過來祭拜我女兒，跟他說對不起，不是誰叫他來才來，他來也是想要減輕他刑期而已，這種人整件事都不想負責，他有來沒來對我來講，已經無所謂了」。

知名「扒趴鴨」負責人鄭傳吉酒駕上路，撞死年僅23歲的陳姓女清潔員。陳女原本男友一起打拚，編織著屬於他們的夢想未來藍圖，一夕之間全部隨著這場車禍全碎，就連陳女原本的幸福家庭，也從此缺角難圓，過去的美好只能留在回憶中。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

5個月男嬰扔溝慘成「黑泥團」生母現身！她神情呆滯 認兒屍前悲傷落淚

台南5月男嬰失聯⋯警尋月餘找到父母：孩死了！大排發現「袋中裸屍」

香酥鴨老闆酒駕撞死人！網起底挖正面照 「木瓜媽」衰捲挨罵：超不爽的

女清潔員「連10擲嘸筊」冤死怨氣重 他籲肇事者靈堂前下跪：恐死於非命

