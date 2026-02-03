收「不得好死」恐嚇信 台大名醫憂：長期被訊息操弄

施景中分享自己收到匿名明信片，內容充斥「不得好死」等詛咒與多項指控。（圖／翻攝自施景中臉書）





台大婦產科名醫施景中近日在臉書分享，自己於院內公務信箱收到一張未署名的明信片，內容充滿詛咒與指控字眼，甚至出現「不得好死」等語句。施景中坦言，原本想直接丟棄，但最終仍選擇公開內容，盼社會正視仇恨言論與假訊息對人心的影響。

詛咒字眼充斥匿名信件

施景中指出，明信片內文羅列多項對公共議題與政治人物的指控，並影射他「想升官」等動機，甚至提到「貪院長位子」等說法。由於內容缺乏署名與可查證來源，且語氣極端，他直言「看起來病得不輕」，更擔心有人長期被網路訊息操弄，才會以詛咒方式宣洩情緒。

他表示，收到當下其實並未多想，只覺得荒謬，後來回看內容，反而對寄信者產生一絲憐憫，認為對方可能長期受到網路假訊息與仇恨情緒影響，才會寫下如此極端文字。

施景中也提到，自己並非固定站在單一立場，過去曾批評過執政者，也曾肯定不同陣營的政治人物。並引用沈伯洋的說法指出，投票時很難找到理念百分之百吻合的政黨，現實情況下，多半只能在理念相對契合的政黨之間做出選擇。

施景中醫師收到恐嚇信。（圖／翻攝自施景中臉書）

不戀權只想救人

施景中強調自己並無從政意願，選擇醫師這條路，始終以「幫助人、救人」為初衷。他提到，現任產科主任一職，多數時間需處理繁瑣行政、公文往返及各式會議，並非外界想像中的權力位置，若能專注臨床工作，反而是他的首選。

施景中也表示，自己過去對不同公共事務與人物皆曾表達過支持與批評，並不希望社會陷入非黑即白的對立，而是能保有理性討論與包容差異的空間。

呼籲關注公共議題

文末施景中呼籲外界將注意力放回公共議題本身。他提及近期關注南投名間鄉規劃興建焚化爐一事，盼社會能以更多理性與資訊討論，取代情緒性攻擊。

