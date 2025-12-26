收「細胞簡訊」別慌！北市今13：00大規模演練 模擬1219無差別攻擊

台北市19日發生張文無差別攻擊事件，各單位為年底跨年滿滿人潮維安升級，台北市政府今（26）天下午1點將在台北市政府捷運站和市府轉運站周邊舉行「高強度演練」，同時發布細胞廣播簡訊示警，市府提醒民眾不要太過恐慌。

台北市1219隨機攻擊事件後，為了增強危機應變能力，以及即將到來的跨年演唱會，北市府今天將在人潮擁擠的信義區捷運站點舉辦大規模演練，以當時北捷嫌犯張文無差別攻擊作為同樣情節，尤其1219當天有捷運店家關上店門、保護顧客，這回演練也將納入相關櫃位，市府強調，包含轉運站跟百貨公司的店家會一併納進演練科目，百貨公司保全勤務也會一起協助。

此外，北市府將首度針對隨機攻擊發送細胞簡訊，也一同和演練實際測試，以檢視實際發送成效及民眾接收情形，作為後續精進調整的參考，而為避免造成民眾恐慌，訊息內容會清楚標示為「測試訊息」，並加註相關說明，提醒市民不要太過恐慌。

台北市長蔣萬安也進一步提到，研擬導入AI辨識系統，如果偵測激烈肢體動作或異常推擠，就會觸發警報，及時回報再做相關的應變處置跟壓制，另外，北市府也要求年底前完成各項監視器與安全設備的全面清查，期盼類似事件上演時，將傷亡降到最低。

