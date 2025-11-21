收「藍道」百萬鈔、賓士生日禮 警所長替詐團查個資…確定要入獄了

寧夏路派出所前所長葉育忻。圖／聯合報系資料照片

台北市警察局大同分局寧夏路派出所前所長葉育忻收受台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲200萬元現金、109萬元虛擬貨幣及「生日禮物」220萬元中古賓士，替杜查個資，還偽造法院交保單。最高法院依違背職務收賄罪判葉11年6月徒刑，褫奪公權5年；洗錢罪判1年徒刑，併科20萬罰金；行使偽造公文書罪1年2月徒刑定讞，未來將由檢方聲請定應執行刑。

同案被告杜承哲已被判無期徒刑定讞，杜開庭時曾不斷替葉向法官求情，指葉的人生因他而毀，希望「刑度都加在我身上」，並說賓士車是送葉40歲生日的禮物，沒有對價，兩人感情很好，「我連他『Ｘ鳥』多長都知道。」

本案源於台版柬埔寨案關押61人釀3人死亡，檢警溯源抓到杜承哲後，從手機對話紀錄揪出葉育忻涉案。葉時任寧夏所所長，曾收杜200萬現金、價值109萬元的虛擬貨幣，還收下220萬元的中古賓士車。葉替杜查詢民眾個資，偽造士林地方法院交保單，讓杜用以誆騙詐團機房。

士院一審審理時，葉育忻辯稱杜承哲是刑案線民，觀察杜先前涉案改過自新獲緩刑或易服勞動，自己個性不拘小節，一時不察犯錯，指示同仁使用警務系統查個資；直到看新聞得知杜涉及詐欺案，甚至牽涉人命，對於可能間接或多或少協助杜「深感懊悔」。

葉也說，200萬元是杜提出的大概數字，他沒有記帳不清楚金額，約170萬元是杜贊助寧夏派出所的「誘捕偵查」費用，抓毒品犯嫌需使用大量現金，才會借來使用，事後有歸還；另約30萬元則是轄區經營費用，其中派出所同仁遭精神異常女子刺傷左肺，急需慰問，他才向杜借8萬8千元，後續就算他沒有開口，因杜支持他的工作，不時贊助派出所團隊。

葉育忻說他拒絕杜送他中古賓士車當生日禮物，但杜堅持先找人登記，才會找女密友劉曼青幫忙；虛擬貨幣則是因他年輕時信用不良，連信用卡都辦不下來，劉女非公職，找她申請開設MaiCoin虛擬貨幣錢包，急需用錢時，請劉女操作手機，出金至實體帳戶。

葉一審時被認定犯3罪，違背職務收賄罪判12年6月、洗錢防制法洗錢罪判1年、行使偽造公文書罪判1年2月徒刑，不法所得也遭沒收，未定應執行刑。

台灣高等法院二審依違背職務收賄罪改判葉11年6月徒刑，褫奪公權5年；洗錢罪判1年徒刑，併科20萬罰金；行使偽造公文書罪1年2月徒刑。案件上訴，最高法院認為判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案確定。

