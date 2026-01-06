收1萬8522顆泰達幣！海巡署前隊員淪共諜 洩密判7年8個月

[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導

前海巡署李姓隊員涉嫌收受泰達幣等賄賂，洩漏國家及軍事機密文件給中國人士，對國安造成威脅。台灣高等法院高雄分院今（6）日審結，依違背職務收受賄賂等罪行，判李男有期徒刑7年8個月，全案仍可上訴。

前海巡署李姓隊員收受賄賂，向中國人士出賣國家軍事機密。（示意圖／取自臉書／海巡署長室 Coast Guard）

法院指出，李男2022年起任職於海巡署艦隊分署南部地區機動海巡隊，期間接觸化名「Tony」的中國人士，並被其吸收進入所屬中國情報組織。李男便從2022年9月起藉職務之便以手機拍攝包括國家、軍事機密及國防以外的機密文書或電磁紀錄，並以通訊軟體交付對方。

法院調查，李男收取自「Tony」的報酬，共計1萬8522顆泰達幣，約等於新台幣57萬6127元，且在近2年的時間內持續交付國家機密訊息。審理時，法官斟酌李男偵查期間坦承犯行，且主動繳回全部犯罪所得，犯後態度佳；但考量其犯行可能對國安造成的威脅及影響，仍以違背職務收受賄賂罪判處有期徒刑7年8個月。

另外，法院也裁定將扣押的新台幣57萬餘元、iPhone 11與iPhone 13各1支，及相關偽造署名物品全數沒收。本案仍可上訴。

