收10萬護航得標 中油組長丟官

台灣中油油品行銷事業部鄭姓組長，收受賄絡5萬元和家用軟水設備，幫助廠商得標與重新議價，遭一、二審刑事庭判處罰款40萬，徒刑2年、緩刑5年，另遭懲戒法庭判決撤職並停止任用2年。（本報資料照片）

台灣中油油品行銷事業部鄭姓組長收受廠商5萬元現金與價值5萬元的家用設備後，協助順利得標逾1300萬元標案。高雄地院依貪汙治罪條例判鄭男徒刑2年、褫奪公權2年，給予緩刑5年並支付公庫40萬元。檢方不服判決提起上訴，高雄高分院審理後維持原判。另懲戒法院審酌其行為損及廉潔形象，判決撤職並停止任用2年，全案可再上訴。

判決指出，鄭男民國109年起於油品行銷事業部擔任組長，負責採購案複審、契約單價協商等業務，隔年，廠商為了解招標進度致電，鄭男卻趁機表示家中缺「軟水設備」，廠商為求得標，隨即派人前往鄭家安裝價值4萬9000多元的設備。

廣告 廣告

於是鄭男審核通過該廠商規畫，得標約1300萬元合約。廠商得標後嫌利潤過低，無法履約，鄭男竟召開內部會議調整金額，使標案內容改為廠商可接受的條件。廠商事後以5萬元現金作為「後謝」交給鄭男。廉政署接獲檢舉，約談鄭男時他坦承犯行，並繳回軟水設備及賄款共近10萬元。

高雄地院審理後認為，鄭男收賄損及公務員廉潔形象，但收受金額有限且犯後認錯，並考量其已繳回不法所得，依貪汙治罪條例判刑2年、褫奪公權2年，宣告緩刑5年並命支付公庫40萬元。檢方提出上訴，高雄高分院合議庭審酌後認為，一審判決量刑並無不當，駁回上訴，維持原審刑度。

另懲戒法院認為，鄭男採購過程中收賄，破壞公務員廉潔形象，影響公營事業採購正當性，依《公務員懲戒法》判決撤職並停止任用2年。兩判決仍可上訴。