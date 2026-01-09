收21萬淪共諜 海陸中士求重刑

高雄20多歲海軍陸戰隊中士陳瑞勇因缺錢花用，竟拍攝投共影片、洩密總統行程等國安資訊給陸籍人士，取得新台幣20萬元報酬。橋頭地檢署近日偵查終結，認陳瑞勇涉犯《國家安全法》、《貪汙治罪條例》等罪提起公訴，並建請法官從重量刑。（本報資料照片）

高雄20多歲海軍陸戰隊中士陳瑞勇因缺錢花用，他拍攝手持五星旗「投共短片」，並透過網路傳給大陸籍人士，獲20萬元報酬，卻反被對方威脅提供國安機密，否則將公布影片，陳男因此洩露包括我國軍方武器資訊、總統行程等機密；橋頭地檢署近日偵查終結，依《國家安全法》、《貪汙治罪條例》等罪起訴陳男，並建請法官從重量刑。

陳男民國114年1月在網路上認識綽號「吉祥」的陸籍人士，並談及自己有資金需求，對方提議，若陳願意拍投共影片，就能獲得報酬。去年2月至3月間，陳男在高雄楠梓區住處，依指示手持五星旗拍短片，內容包括承認台灣屬於大陸，表達效忠等語，拍完後在同年4月收到匯款20萬元。

廣告 廣告

不料，「吉祥」事後拿影片威脅陳男，要求他提供其他台灣國防機密，否則就公布他的投共短片。陳男礙於壓力，去年5月至7月間，將我國軍方編裝武器AAV型兩棲突擊車性能等資料拍照傳給對方，甚至洩漏賴清德總統赴左營軍區視察行程，並收受1萬元。另陳男也曾洩漏漢光演習內容等資料，只是尚未取得對方報償。

橋頭地檢署指揮法務部調查局高雄市調處，以及憲兵指揮部高雄憲兵隊積極溯源，竟發現有10多名現役及退役軍人參與其中，目前已陸續拘提到案，包括陳男在內已有8人聲押獲准。

檢方認定，陳男涉犯《貪汙治罪條例》以及《國家安全法》與《刑法》洩密等罪，其行為已嚴重破壞國防安全與軍隊紀律，依法提起公訴。檢察官表示，考量陳男為現役軍職人員，竟因一己私利，拍攝投共影片並多次洩漏軍事及國安敏感資訊，嚴重危害國家安全，建請法院從重量刑，以儆效尤。