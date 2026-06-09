收4000元發票中獎信！男星靠「1招」神識破詐騙伎倆

娛樂中心／王妤倢報導



當前網路詐騙手法層出不窮，虛實難辨的釣魚郵件經常讓民眾防不勝防。男星劉亮佐近日便自爆險些掉入詐騙集團的陷阱，他在社群平台上曝光了一封以假亂真的電子郵件，信中通知他幸運中了4000元的發票獎金，第一時間雖然讓他欣喜若狂，但在冷靜沉住氣後，他僅靠「簡單1招」進行查證，便順利識破險惡的詐騙技倆。這段驚險經歷曝光後，不僅引發熱烈討論，更意外釣出大批曾有類似受騙經驗的受害者現身說法。

收4000元發票中獎信！男星靠「1招」神識破 公開詐騙伎倆：沒偏財運很認命

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劉亮佐自爆險些掉入詐騙集團的陷阱，透露自己收到一封通知他中了4000元發票的郵件。（圖／翻攝自IG ＠renzoliu1118）

男星收4000元發票中獎信！突驚覺被騙靠「1招」神識破

劉亮佐昨（8）日在IG發文，語重心長地提醒粉絲務必提高警覺，注意那些偽裝成「電子發票中獎通知」的電子郵件。他坦言，收到郵件的當下確實超級開心，但隨即恢復理智反問自己：「我不可能中獎啊！」於是他立刻前往MOMO購物網官網查證購買紀錄，果然發現自己今年根本沒有在該平台消費過，接著上網搜尋後證實這正是最新的詐騙手法，讓他心有餘悸地不斷疾呼：「請大家務必務必務必⋯小心！」他更自嘲對自己沒有偏財運這件事非常認命，最後更氣憤直言「祝願詐騙集團死光光」。

從劉亮佐曝光的郵件截圖可見，該釣魚信件偽裝得極其專業，主旨大剌剌寫著「MOMO購物網 發票核定通知（115年3-4月期）」，內容詳細寫下他在平台消費了4000元，因此幸運中了該期發票，甚至精準列出開立日期為4月22日。信中更附帶一個看似官方的「發票整合服務平台」連結誘騙點擊領取，最後還煞有其事地署名「財政部電子發票整合服務平台 敬上」，若不仔細察看網址，極容易讓人陷入陷阱。

發票中獎信超逼真！網友驚爆：點進去要輸入信用卡號碼

貼文曝光後，引來大批網友湧入留言分享自身慘痛教訓，不少人表示自己也曾收到類似信件，有網友提醒：「我是根本忘記自己有沒有買東西的人，當初點進去後竟然要求輸入信用卡號碼，大家千萬記住不可以輸入！」也有人透露上個月收到假冒 PChome 的釣魚信，強調一定要再三確認購買紀錄。對此，財政部也嚴正提醒民眾，官方中獎通知絕不會要求提供信用卡資料，收到疑似詐騙郵件時，務必確認寄件者是否為官方信箱，在未確認官網正確性前，切勿點擊任何連結或輸入金融個人資訊，以免血汗錢遭詐騙集團洗劫一空。

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