攸泰將攜政府與國際夥伴 打造衛星生態鏈
【記者柯安聰台北報導】亞太衛星通訊理事會（APSCC）年會4日於台北萬豪酒店隆重開幕，這是台灣首次舉辦此年度國際盛會，也是APSCC成立31年首度來台。此次年會主題“新工具帶來全新規則”匯聚來自全球超過20國的衛星與太空產業領袖、政策決策者與研究機構代表，聚焦低軌衛星商轉、AI通訊整合與產業合作新模式。
攸泰科技（6928）作為地主會員國申辦APSCC年會來台舉辦，不僅領銜首日主題演講，更以整合式關鍵任務衛星解決方案吸引國際關注。從AI驅動的通訊創新，到跨部會推動的產研鏈結，攸泰以實際行動展現台灣「由製造走向應用、由地面邁向軌道」的決心。
APSCC主席Terry Bleakley指出，台灣具備全球少數兼具ICT、製造與通訊整合能量的基地，而攸泰正是推動太空產業國際化的重要橋樑。
攸泰科技長期深耕AI衛星融合應用，推動從防災減災、智慧交通、偏鄉通訊到海洋安全等場域的解決方案落地。台灣政府同步推進「衛星資料平台化」與「低軌衛星產業化」，協助產業鏈朝應用整合邁進。這場轉型意味著台灣正由傳統製造強項升級為「系統整合與應用輸出國」，並以衛星技術帶動數位韌性與產業新成長。
（圖）APSCC主席Terry Bleakley(右)指出，台灣具備全球少數兼具ICT、製造與通訊整合能量的基地，而攸泰正是推動太空產業國際化的重要橋樑，左為攸泰董事長簡民智。
作為APSCC地主會員，攸泰科技率領17位國際衛星公司高層組成的APSCC董事會成員拜會經濟部產業發展署與數位發展部數產署，展開合作洽談。討論焦點包括台灣太空產業的中長期布局、國際合作框架、投資環境與產業推動政策。
台灣具備半導體、通訊與AI研發優勢，應積極串聯亞太及歐美太空產業鏈，從供應鏈升級至全球合作夥伴角色。攸泰則分享其在衛星地面終端、通訊閘道與AI運算方面的整合經驗，提出如何以台灣製造能量支援低軌產業商轉。此舉不僅強化政府與產業界的連結，也讓台灣在國際太空政策對話中，首度以「技術共構」姿態登場。
首日議程中，上午的「Boba Tea Talk」由數位產業署署長林俊秀與攸泰副總楊秉叡展開深度對談，探討AI如何重塑衛星通訊價值鏈、數位產業發展，並分享台灣產業如何藉由開放架構連結亞太市場。
隨後，攸泰科技董事長簡民智以「Connecting the Dots, Shaping the Future」為題發表主題演講，提出以”無所不在的連結”、AI與衛星融合打造新一代智慧連結產業的願景。接著「Advancing the Space Economy」論壇由攸泰執行長謝彥鵬代表台灣企業發言，與產發署、工研院及國際業界領袖共同探討台灣如何以ICT優勢進入全球衛星供應鏈。3場連貫議程完整勾勒出台灣的太空產業藍圖與未來合作方向。
攸泰科技於展區以「Ubiquitous Connectivity」為主題，全面展示橫跨海、陸、空三大領域的衛星通訊創新成果，呈現AI與衛星整合應用的全貌。展出內容涵蓋相控陣列天線、Mobile Gateway、Marlin GMDSS，以及專為海事任務打造的控制電腦、圓形數位儀表板與4吋小型顯示器等強固型移動型裝置，皆可整合氣象、航跡、影像與即時通訊資訊，支援各類極端任務場景，展現台灣在衛星通訊系統整合上的實力與靈活度。
其中，Marlin GMDSS衛星終端為本次展出的重點之一。該系統具備船舶資訊整合顯示能力，並可連接GEO進行長距離數據傳輸與求救訊號發報，同時具備高畫質10.1”大銀幕、多介面整合與VoIP語音通訊功能。Marlin能即時接收天氣圖層、航圖資訊與AIS船舶資料，協助航行人員於惡劣環境中進行決策與通訊，是深海任務中兼具安全性與整合效能的關鍵導航設備。
（圖）產發署副署長陳佩利(中)與攸泰科技大合照。
Mobile Gateway（SGA110）則整合VoIP語音通訊與GEO衛星數據回傳功能，可於船隻突遇緊急狀況時維持穩定運作，確保遠洋作業中通訊不中斷、即時回報狀況。此設備不僅支援多網路切換，亦能作為衛星通訊備援中樞，確保在無地面網路的海上環境中仍能持續運作。
此外，攸泰同步展出多款具備AI運算與Iridium衛星通訊能力的強固型與車載解決方案。PX501（10.1吋）與SOL 7（12吋）強固平板電腦可於極端環境下穩定運作，支援即時資料分析與任務通訊，廣泛應用於船舶、救災與國防任務。Vortex車載電腦結合AI智慧決策與Iridium多通道通訊模組，提供移動中全域連線能力；SPARK 7無人載具控制器整合AI自主導航、影像判讀與Iridium衛星備援通訊，實現海陸空一體化任務連結。
攸泰此次展出不僅凸顯在AI、通訊與任務系統整合的深厚實力，更體現其推動「關鍵任務通訊」標準化的決心。透過這套完整平台，攸泰讓AI不再僅是技術名詞，而成為實際支撐各行各業安全、效率與永續運作的核心引擎，展現台灣在全球衛星通訊生態系中的嶄新角色。
資訊工業策進會（III）在本屆APSCC中發揮關鍵推手角色，協助台灣廠商與國際衛星組織及運營商建立合作平台，推動台灣衛星產業國際化。資策會協助企業展示解決方案並媒合合作夥伴，提升台灣在全球太空產業的能見度。
（圖）攸泰科技以「Ubiquitous Connectivity」為主題，展示海、陸、空三大領域的衛星通訊創新成果，包括相控陣列天線、Mobile Gateway、Marlin GMDSS，以及專為海事任務打造的控制電腦、圓形數位儀表板與4吋小型顯示器等強固型移動型裝置，皆可整合氣象、航跡、影像與即時通訊資訊，支援各類極端任務場景，展現台灣在衛星通訊系統整合上的實力與靈活度。
此外，11月6日舉辦的「Student Workshop」由資策會教研所與攸泰共同策畫，邀請亞太地區學生與台灣大學青年共同參與實作挑戰，促進跨文化的太空教育與技術交流。攸泰強調，青年人才是產業持續創新的核心驅動，透過教育與國際合作，台灣可建立新世代的太空創新人才網絡，為未來的衛星應用注入持續動能。
攸泰科技表示，APSCC 2025不僅是台灣太空產業的國際登場，更是AI與衛星融合正式啟動的里程碑。公司將持續以「Ubiquitous Connectivity」為核心願景，結合AI運算、低軌通訊與地面設備，推動跨國合作與在地應用落地。
未來，攸泰將攜手政府與國際夥伴，打造具競爭力的衛星生態鏈，讓台灣從供應鏈支援國家轉型為「太空通訊核心節點」。這不僅是技術突破，更是台灣以創新思維與國際合作精神，邁向全球太空經濟樞紐的重要象徵。
工業技術研究院（ITRI）本次與攸泰科技共同展示「多軌衛星自動切換Simulation技術」，可同時捕捉GEO與LEO衛星訊號並自動切換最佳軌道，搭配攸泰PX501進行訊號分析與可視化監測。該技術可大幅提升偏遠地區、通訊車與氣象監測任務的通訊穩定性。
此合作為台灣在通訊衛星星群規劃與模擬自主化的案例，結合工研院在衛星通訊酬載的自主設計經驗、演算法優勢與攸泰的實裝設備，打造可隨任務要求、成本與流量負載切換的多軌道衛星星群規劃與模擬平台。雙方共同推進「地面通訊與多軌道衛星通訊整合」的實現，成為台灣邁向太空產業自主與數位韌性的關鍵一步。（自立電子報2025/11/4）
