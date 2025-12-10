攸泰11月營收年減48%

【記者柯安聰台北報導】攸泰科技（6928）11月合併營收1.11億元，較去年同期減少48%，但較上月仍增加1%；今年前11月營收18.51億元，年減2%。



攸泰表示，11月營收主要來自海事市場，高毛利的衛星應用市場則呈現回溫，當月出貨較去年同期成長68%，帶動營收占比提升。海事市場因客戶採購節奏調整，部分出貨遞延，使單月較去年同期減少69%，但累計營收仍較去年同期增加11%，顯示需求仍在。



區域方面，美洲（含美國）與歐洲為11月主要出貨市場，各占當月營收35%。累計營收中，美洲占比達39%，歐洲則為今年增幅最顯著的區域，反映區域布局持續發揮效益。亞洲（含台灣）及其他市場因產品組合調整，增幅相對溫和。



展望後市，攸泰科技在航海通訊與衛星應用的技術基礎持續支持新業務發展，無人載具地面控制站（GCS）訂單已開始導入，後續將隨專案時程逐步反映於營運。Edge AI 運算與視覺影像辨識相關產品亦持續推進，有助於提高高毛利應用在整體營收中的占比。搭配台灣、歐洲與美國據點所建立的供應鏈韌性與在地化服務，公司在各主要市場的布局將持續深化。



攸泰表示，雖然11月受部分市場出貨時點影響，使年增表現承壓，但累計營收仍維持相對穩定，多項應用及區域市場需求持續，且新業務導入將隨專案進度逐步反映於營運表現。（自立電子報2025/12/10）