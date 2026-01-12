攸泰12月營收年減15%

【記者柯安聰台北報導】攸泰科技（6928）12月合併營收1.16億元，年減15%，月增4%；累計2025年合併營收為19.67億元，年減3%。攸泰表示，整體營收表現受部分出貨時程調整影響，惟公司持續優化業務結構，高毛利產品線成長動能逐步浮現，為中長期營運奠定基礎。



12月營收仍以海事市場為主要來源，隨著高毛利的政府方案與無人載具地面控制站（GCS）產品於本月開始陸續出貨，高毛利產品單月營收較去年同期大幅成長367%，帶動營收占比明顯提升，顯示策略性布局已逐步轉化為實質成果。海事市場受部分專案出貨遞延影響，單月營收較去年同期減少65%，但全年累計營收仍年增6%，顯示市場需求穩健，訂單能見度保持穩定。



區域布局方面，歐洲仍為12月單月最主要出貨市場，占單月營收37%。全年累計營收中，歐洲市場年增15%，為各區域中增幅最顯著，反映公司在歐洲業務布局已逐漸發揮效果。美洲市場、亞洲（含台灣）及其他市場因產品組合與專案節奏調整，營收表現相對平穩。



展望後市，攸泰科技在航海通訊與衛星應用領域累積的技術優勢持續支撐新業務拓展。無人載具地面控制站（GCS）訂單已陸續進入出貨階段，Edge AI運算與視覺影像辨識等高附加價值應用亦持續推進，有助於提升營收結構與毛利表現。結合台灣、歐洲與美國多據點建立的供應鏈韌性與在地化服務，公司在主要市場的布局將持續深化，為中長期成長提供支持。整體而言，雖然短期營收呈現下降，但持續發展高毛利業務及國際市場布局帶來持續動能，為未來營運提供積極發展空間。（自立電子報2026/1/12）