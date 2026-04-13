攸泰3月營收月增、年減
【記者柯安聰台北報導】攸泰科技（6928）公告3月合併營收為1.74億元，月增27%，年減18%；累計第1季營收年減10%，惟受惠於政府標案出貨推進及部分海事訂單遞延認列，帶動單季營收較前一季成長62%，營運動能回升。
從產品結構來看，衛星通訊應用單月營收年增218%，占比提升，顯示需求持續增溫；智慧移動市場月增81%，反映專案出貨動能回升。儘管海事營收仍呈現年減，惟在高毛利產品占比提升帶動下，產品結構持續優化。
就銷售區域而言，亞洲及其他地區受惠於需求成長與專案出貨，營收表現亮眼；歐洲市場亦維持穩健，為主要營收來源之一。隨區域布局逐步發酵，有助於分散單一市場波動，推動營收結構多元化。
在產品與解決方案方面，受惠於新產品與技術布局推進，旗下品牌 RuggON 持續拓展強固型行動運算布局，推出涵蓋強固型平板、車載電腦及邊緣AI系統等產品，包括新款高效能強固平板 VULCAN 10X、整合 Iridium 衛星通訊功能的 SOL 7，以及多款支援車隊管理與現場作業的車載型電腦。
相關解決方案結合AI與通訊技術，支援即時資料擷取與分析，提升現場作業效率與決策反應速度，並強化偏遠場域的連線穩定性；同時可在粉塵、震動與劇烈溫差等嚴苛環境中維持穩定運作，帶動高附加價值應用拓展。
產品亦正在伊斯坦堡 Tüyap 展覽與會議中心舉行的 Mining Turkey 2026 展示最新創新成果，活動將持續至4月11日。
展望後續，攸泰將持續優化產品結構，聚焦高毛利產品。隨美國子公司效益顯現及政府專案出貨推進，營運動能可望穩步提升，並逐步推升整體營收與獲利表現。（自立電子報2026/4/13）
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