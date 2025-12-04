攸關全台49%人權益！王婉諭表態支持「廢除兄弟姊妹特留分」 理由曝光

政治中心／陳慈鈴報導

台灣遺囑協會日前發起廢除「兄弟姊妹特留分」連署，獲得7712個附議；法務部已於今（2025）年委請學者辦理「因應高齡化社會檢討修正民法繼承編相關規定」委託研究案，12月3日在立法院針對《民法》特留分進行專題報告，預計2026年初啟動正式修法程序。對此，時代力量黨主席王婉諭表態支持「廢除兄弟姊妹特留分」，並說明理由。

「為什麼一個終生毫無往來，也沒有幫忙扶養、照顧的手足，只因為『血緣』，就能推翻遺囑、分走遺產？」王婉諭於臉書表示，前陣子看到一個真實發生的故事，覺得好心酸。故事的主角，是一對在市場擺攤的平凡夫妻：陳先生和陳太太。他們沒有孩子、相依為命，靠著賣水果一點一滴存下的積蓄，好不容易買了一間房，在擁擠的城市裡，終於擁有一間屬於自己的家。兩人揹了25年的房貸，卻在還清後不久發現太太生病罹癌。

廣告 廣告

王婉諭說，在生命走向盡頭的過程中，她最放不下的，就是陪她吃苦一輩子的先生。於是，她立下遺囑，清清楚楚寫著：「房子全留給先生。」希望充滿回憶的家能成為丈夫晚年最後的堡壘。但這份充滿愛的遺囑，卻終究敵不過冰冷的法律。太太過世後，兩位素未謀面、同父異母的「妹妹」突然出現。她們拿出《民法》主張：「我們是姐妹，應該享有遺產的特留份。」

王婉諭表示，故事的結局很殘忍。陳先生拿不出鉅額的現金支付這筆特留份，最後，他被迫賣掉他和太太守護了一輩子的家，把錢分給這些毫無情感基礎的「法定親人」。他失去愛人，還失去了家。這不只是陳先生的悲劇，也是全台高達49%的「無子家庭」或「單身家戶」都可能面臨的風險，更是同志伴侶們最害怕的情況。「不生小孩」不是錯，法律不該變相去懲罰這些家庭。

王婉諭指出，現行的《民法》繼承編，其實還停留在過去的農業時代的宗族思維。講究宗族、講究血緣，不只把兄弟姊妹列為繼承順位，甚至還給了特留分。假設沒有立遺囑，那照法律分配「應繼份」還說得過去。但問題在於，當逝者已經明確透過「遺囑」表達意願時，為什麼法律還要強行介入？在過去社會福利不足、性別不平等的年代，特留分的存在或許是有意義的，可以保障家族中的未成年子女、弱勢親屬。

王婉諭認為，時至今日，這份「善意」已經變質。成年的兄弟姊妹通常早已獨立生活，既無扶養事實，也無經濟依賴。特留分反而變成了「家族勒索」的工具，讓喪偶的人面臨二次傷害。王婉諭強調，自己始終相信，法律應該是保障人民權益的盾牌，而不是剝奪個人意志的枷鎖；法律應該守護實質的「愛與付出」，而不僅僅是冰冷的血緣。

王婉諭提到，放眼國際，韓國在 2024 年，已經把「兄弟姊妹特留分」宣告違憲。德國、日本、法國、瑞士，也沒有這樣的制度。多數國家都認為，成年手足應各自獨立，法律不該強行介入。如今，台灣竟成為世界上極少數「有遺囑還必須分錢給兄弟姊妹」的國家。這不是保存傳統，而是我們的法律怠惰，跟不上現代社會的腳步。所以，我支持廢除「兄弟姊妹」的特留分。

王婉諭認為，如果沒有直系血親，就應該完全尊重逝者的意願，讓遺囑真正能保護那個陪伴一生的人。3日在立院專案報告中，法務部也承認目前制度已跟不上時代，並承諾明年初會啟動修法。我衷心希望，這次的修法能順利完成，不要再讓過時的規定，在一個又一個家庭的傷口上撒鹽。最後王婉諭更呼籲，請把「財產的自主權」真正還給每一位台灣人。也讓那些用一生守護彼此的伴侶，不會因此失去自己的家。

更多三立新聞網報導

送拾荒嬤32元回收電鍋獲罪！網挺清潔員拚無罪「願付20萬」 律師出手了

準備見證習近平挫敗？學者揭宏國大選結果「對台有利」：中國恐賤招盡出

【一文看懂】LINE Pay Money 開通只要3步驟！差異、餘額如何領11大QA

「清潔員送回收電鍋淪貪污犯」為何網炸鍋？律師曝3大關鍵：很正常

