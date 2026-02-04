攸關共黨政權 華爾街日報：中國脫不掉GDP成長5％「緊身衣」

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國投證券前首席經濟學家高善文2024年底曾表示，無論現實情況多麼嚴峻，中國官方公布的GDP(國內生產總值)成長率始終維持在5%左右，暗批中國經濟數據灌水，之後他因為這番言論而被禁言且丟掉飯碗。今年中國官方仍將GDP成長目標設定在5%左右，外媒認為，5%的成長目標已成為北京脫不得的1件政治「緊身衣」，因為這關乎共產黨的統治正當性。《華爾街日報》報導，儘管房市持續低迷、通縮壓力揮之不去，加上西方國家致力與「中國製造」脫鉤，而截至2025年的連續3年，中國官方公布的GDP成長率果然保持在5%左右，這已成為「統計學奇蹟」。如今，隨著中國地方政府開始為2026年規劃目標，官方釋出信號十分明確：「5%左右的時代」將憑藉政治意志再延續1年。報導說，1名中國高級政策顧問表示，5%左右這個數字已經成為1件政治「緊身衣」，在過去幾年的每一次重大會議上，2035年目標這個「陰影」都籠罩著北京：中國國家主席習近平2020年曾表示，到2035年中國將實現經濟總量和人均收入成長1倍。原因很簡單，這個日期決定了習近平究竟願意投入多少資源來防止經濟滑坡。為了達成上述目標，中國必須保持大約4.7%至5%的年均成長率，出錯的空間很小。上述高級政策顧問指出，對習近平來說，保持這樣的成長速度已不僅是1個經濟目標，而是1個衡量共產黨統治正當性的指標。2024年下半年，有越來越多跡象顯示，達成這個目標似乎變得岌岌可危。當時中國各省的經濟數據連續幾個月表現暗淡，消費停滯不前，房價大跌的逆財富效應，已促使中產階級家庭轉向防禦性儲蓄。到當年9月，情況變得更明朗，中國有可能無法實現5%的成長目標，這個失敗將被視為與2035年願景直接衝突。報導說，當原始數據送達中南海時，習近平勃然大怒，結果便是「9月奇蹟」的降臨：北京突如其來實施一波刺激措施、降息和救股市行動。這些行動顯示，儘管中國政府談論的是要實現「高質量發展」而非一味追求速度，但仍對主要成長目標無法達成感到極度驚慌。習近平向官員下達的指令很明確：不惜一切代價，完成指標。數十年來，中國的成長引擎一直由地方官員驅動，而他們晉升的關鍵指標就是GDP成長，但這套作法已經走不下去了。儘管目標由中央政府設定，但地方政府承擔了大約85%的支出，如今地方政府陷入了困境，一邊被要求「製造」GDP成長，一邊又被堆積如山的債務壓得喘不過氣。這個陷阱暴露了中國政府試圖轉向消費驅動型成長的徒勞。對1位省級領導來說，下令搞1個毫無實際用途的基建項目，要比說服1個憂心忡忡的居民花掉儲蓄去買1輛新車容易得多。投資是國家可以動用的1個槓桿，消費則需要信心，而信心無法靠一紙政令確立。隨著中國各省最終確定其2026年目標，這種緊張關係正在顯現。雖然像廣東這樣的經濟大省正在引入更具彈性的目標區間——4.5%至5%，但全國其他省份仍在恪守「5%左右」的指令。對習近平來說，2035年的里程碑目標比家庭財富或房地產穩定等棘手的現實更重要。5%的目標已成為1面政治盾牌，用以捍衛中國模式的優越性，即便國家指令與經濟現實割裂，正擴大為1道難以跨越的鴻溝。

