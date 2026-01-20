攸關油電糖水5萬名員工年終 去年4公司財務「2盈2虧」

台電受惠電價調漲，成為去年四家國營事業的獲利王。(記者林菁樺攝)

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部所屬「油電糖水」四大國營事業去年財務狀況呈現兩樣情，國營司長胡文中20日表示，去年四家公司呈現「2盈2虧」，台電、台糖有獲利，中油與台水則是虧損；至於四大國營事業五萬多名員工的年終是否均有機會拿好拿滿4.4個月，他表示，會按程序審定，持樂觀態度看待。

國營事業財報陸續出爐，中油稅前虧損91億元、累虧約804億元；台水虧損49.7億元，累虧9.21億元。台糖稅後淨利達74.6億元。台電12月財報尚未出爐，但截至去年11月已賺736億元，不過台電累虧仍有3484億元。

台電受惠電價有4波調整，而12月財務多與離岸風電發電情況有關，往年單月會虧錢，但去年在電價漲、燃料穩定下，估計可賺600億元，終止連3年虧損。

台電財務透過電價、增資終於獲得改善，但中油卻出現墊底，且連六年虧損，且負債率逾93%，經濟部是否同意中油增資計畫，胡文中回應，中油已連兩年提報增資計畫，尚在審議中，需進一步思考增資必要性。不過，經濟部去年底陸續讓桶裝瓦斯、油價平穩措施調整，中油今年財務可望有所改善。

台水則是4大國營事業經營最困難者，因水價已31年凍漲，近期供水韌性計畫也多，公共工程經費相對也較高。被問及水價漲價計畫，胡文中表示，水價合理化由水利署、台水持續討論中，但尚須時間。 而4大國營事業盈虧攸關逾五萬名員工的年終，是否可望拿滿4.4個月，胡文中表態「樂觀看待」，但仍按程序審定。

