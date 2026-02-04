攸關美製汽車、農產品開放 經部：台美ART進入最後階段

（中央社記者賴于榛台北4日電）針對台美對等貿易協定簽署後美製車進口是否零關稅等市場開放議題，經濟部貿易署副署長胡啟娟今天表示，目前ART簽署正在最後程序中，持續與美方討論，相關結果將由談判團隊公布。

台美關稅談判，雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇、雙向投資，以及台灣企業自主投資2500億美元加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等共識，正等待簽署台美對等貿易協定（ART）。

廣告 廣告

對於外界關注美製車是否零關稅以及農產品市場開放議題，胡啟娟今天出席「2026年台灣燈會TECH WORLD館」記者會後受訪表示，賴總統、行政院長卓榮泰近日都已對外說明，在台美對等貿易協定（ART）盡快簽署後，就會有進一步規劃與資訊。

對於ART簽署進度，總統賴清德昨天在「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會表示，ART目前已經進入最後階段，深信很快就會有結果，一旦確定就會向外界報告。（編輯：林淑媛）1150204