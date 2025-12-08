攸關荷包！ 基警即日起在16處路口科技執法 加強取締不減速停讓行人車輛

基隆市警察局自即日起，在全市16處易肇事路口與主要路口，運用手持式測速照相設備加強取締不減速停讓行人的車輛。（記者趙智偉翻攝）

▲基隆市警察局自即日起，在全市16處易肇事路口與主要路口，運用手持式測速照相設備加強取締不減速停讓行人的車輛。（記者趙智偉翻攝）

攸關荷包，駕駛人要特別留意！基隆市警察局自即日起，在全市16處易肇事路口與主要路口，針對行近行人穿越道不減速慢行的違規車輛，運用手持式測速照相設備加強取締，違者開罰新臺幣600元以上，1800元以下罰鍰。

鑑於近期多起行人交通事故，引起極為重視行人安全的市長謝國樑關切，7日特別到警察局聽取近期交通事故統計與改善作為，要求警察局針對「車輛不停讓行人」的違規行為，加強執法力道，強化行人安全，降低行人事故發生。

廣告 廣告

警察局統計，114年1月1日至12月7日，共計發生187件行人事故。其中，因車輛行近行人穿越道前未減速停讓行人而肇事者計有121件，佔總事故數64.7%，比例非常的高，也顯示行人事故大都是駕駛人未能減速停讓行人而發生事故。

基隆市警察局為即刻提升行人用路安全，局長林信雄指示所屬自12月8日起，在全市16處易肇事路口與主要路口，依據《道路交通管理處罰條例》第44條第1項第2款「駕駛汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」規定，針對汽車駕駛行近行人穿越道不減速慢行的違規車輛，運用手持式測速照相設備加強取締，以保障行車與行人安全。

警察局規劃運用手持式測速照相設備加強取締的16處路口分別是：仁二路、愛七路口；忠三路、公園街口；成功一路、光一路口；精一路、龍安街口；信二路、義三路口；義二路、信四路口；信二路、中興路口；東信路288號前路口；自治街、開元路口；百六街107巷口；過港路、寧靜街口；暖暖街197巷口；安樂路二段188號、安和一街口；西定路198號前；中華路、通仁街口；基金一路56號前等16處路口。

基警交通隊指出，上述16處路（段）口，車輛都須符合該路段速限，警方的取締標準，是以取締過路口「等速」或「加速」為主。另外，車輛進入路口前，須有減速的行為，警方在執法過程中，會偵測行經斑馬線前後的速度，並審酌實際車流狀況來做個案認定。

《道路交通管理處罰條例》第44條第1項第2款規定，「駕駛汽車行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行」，違者處新臺幣600元以上，1800元以下罰鍰。

基警交通隊表示，執法取締只是手段，目的是希望駕駛人都能養成行近路口行人穿越道前能主動減速、停讓的良好駕駛習慣，落實「行人安全優先」理念，希望行人事故能夠不再發生，期盼民眾共同配合遵守交通規則，建立更安全及友善的交通環境。