攸關35兆元匯率會計新制出爐 未來壽險要存逾2.61兆元

攸關國內超過35兆元壽險業匯率會計新制出爐，金管會公布，壽險匯率會計新制配套，未來外價金將有四桶金、三防線，強制鎖住900億元避險成本，以抵禦匯率大幅波動的防火牆，估計未來壽險業在8年內可存到逾2.61兆元三桶金，抵抗新台幣升值11元、匯率升值34%。

過去壽險業每年為匯率準備大錢避險，為接軌新制，金管會修改將匯率會計制度，加速累積外價金，金管會規劃，未來會有負債項的「波動準備金P」、「固定準備金Q」，以及權益面的「外匯風險固定準備X」與「外匯風險強化準備Y」四桶金，同時，只有符合條件的壽險公司才可當作新一代清償能力制度TIS還款。

據金管會統計，截至2025年底「波動準備金P」已有6,137億元；「固定準備金Q」則有7,700億元；「外匯風險固定準備X」的累積上限是1.23兆元；「外匯風險強化準備Y」則無累積上限，若年提存1.5%，預估7~8年內可累積7700億元，抵抗新台幣升值10%；三桶金若累積到2.61兆元則可抵禦新台幣升值11元、34%。

保險局副局長蔡火炎指出，新制較嚴格，「外匯風險強化準備Y」只能用在盈餘轉增資，不能當現金股利發放，究竟是否會影響股利？蔡火炎沒有正面答覆，只強調要看各金控整體考量。

同時，金管會也祭出懲罰條款，如果壽險業獲利不足以轉入特別盈餘公積的「外匯風險的強化準備金」，必須在隔年補足，若沒有補足，會被金管會要求限期改善，包括要求壽險辦理現金增資或限制資金運用範圍，換言之，會比照過去RBC未達標的懲處措施。