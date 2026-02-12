攸關35兆元匯率會計新制出爐 未來壽險要存逾2.61兆元
攸關國內超過35兆元壽險業匯率會計新制出爐，金管會公布，壽險匯率會計新制配套，未來外價金將有四桶金、三防線，強制鎖住900億元避險成本，以抵禦匯率大幅波動的防火牆，估計未來壽險業在8年內可存到逾2.61兆元三桶金，抵抗新台幣升值11元、匯率升值34%。
過去壽險業每年為匯率準備大錢避險，為接軌新制，金管會修改將匯率會計制度，加速累積外價金，金管會規劃，未來會有負債項的「波動準備金P」、「固定準備金Q」，以及權益面的「外匯風險固定準備X」與「外匯風險強化準備Y」四桶金，同時，只有符合條件的壽險公司才可當作新一代清償能力制度TIS還款。
據金管會統計，截至2025年底「波動準備金P」已有6,137億元；「固定準備金Q」則有7,700億元；「外匯風險固定準備X」的累積上限是1.23兆元；「外匯風險強化準備Y」則無累積上限，若年提存1.5%，預估7~8年內可累積7700億元，抵抗新台幣升值10%；三桶金若累積到2.61兆元則可抵禦新台幣升值11元、34%。
保險局副局長蔡火炎指出，新制較嚴格，「外匯風險強化準備Y」只能用在盈餘轉增資，不能當現金股利發放，究竟是否會影響股利？蔡火炎沒有正面答覆，只強調要看各金控整體考量。
同時，金管會也祭出懲罰條款，如果壽險業獲利不足以轉入特別盈餘公積的「外匯風險的強化準備金」，必須在隔年補足，若沒有補足，會被金管會要求限期改善，包括要求壽險辦理現金增資或限制資金運用範圍，換言之，會比照過去RBC未達標的懲處措施。
壽險匯率會計新制配套搶在年前曝光！保險局副局長蔡火炎12日公布壽險匯率會計新制配套，未來外價金將有四桶金、三防線，藉此強制鎖住900億元的原避險成本，作為匯率出現大幅波動時的防火牆。據金管會估算，壽險業未來最少要花7至8年時間的累積，可以存到三桶金2兆6,157億元，可抗匯率升值34％、約新台幣升值11元。
金管會修正「外價金」管理機制 強化壽險業抵禦匯率風險
金管會修正發布「人身保險業外匯價格變動準備金應注意事項」，全面轉向強化壽險業的資本結構，建構長期抵禦匯率風險的「四桶金」，包括「波動準備金」、「固定準備金」、「外匯風險固定準備」、「外匯風險強化準備」，協助壽險業厚實資本，並進一步強化抵禦匯率風險。金管會表示，壽險業者2月提存時就適用新制。
看匯率會計新制配套 壽險樂喊 省巨額避險成本
金管會12日公布匯率避險會計新制配套，壽險業高層表示，能省下巨額避險成本，對壽險業絕對是一大利多；儘管金管會公布的配套措施確實相當嚴格，壽險公司得花費7至8年累積足夠的匯率波動「防火牆」後，接下來就海闊天空、省下來的避險成本可自行運用。
