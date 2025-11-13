改個名字能多燒錢？川普強行將國防部變身「戰爭部」，恐耗費美國至多620億預算

美國總統川普（Donald Trump）將國防部（Department of Defense）改名為戰爭部（Department of War）的決定，雖然滿足他個人期望，但根據6位熟悉內情人士透露，這個更名、將花費聯邦政府高達20億美元（約新台幣621.4億元）的經費，似乎與2.0內閣減少支出的想法矛盾。

按照法規，正常流程下要變更政府部門名稱，還需要經過國會投票批准，假使能闖關成功，NBC新聞台引述國會高階幕僚的說法，更名第一部將需要更換位於全球各地的美軍基地物件，任何印有「國防部」字樣的招牌、標示、信紙與識別證等物件，都必須回收重新製作。光是重新設計部門信紙與標誌，就預期會耗資至少10億美元（約新台幣310.7億元）。

爆料的4名國會幕僚還提到，除了大量文件、文具和辦公用品外，變更戰爭部過程「最大開銷之一」，其實是修改現有國防部內、外部所有網站的數位程式碼，包含調整相關機密與非機密系統軟體。

面對美媒的報導，現任五角大廈首席發言人帕內爾（Sean Parnell）表示，改名的最終費用還未派版確定，但戰爭部正積極執行川普總統的命令，並設法使這個名稱能永久化。但當時聯邦政府仍處於關門狀態，許多關鍵文職人員被迫休假，導致計畫也一併被迫中止暫停。

而沒能得到確切答案的美媒，轉頭詢問白宮，可白宮發言人卻拒絕回應該問題，並轉請國防部代為答覆。

繼川普簽署行政命令後，赫格塞斯隨即將自己的職稱改為「戰爭部長」。（翻攝自DoD粉專）

無論這筆改名費用究竟需要多少，川普打從年初上任開始，就大力推動削減聯邦支出，甚至還一度讓馬斯克（Elon Musk）入閣幫他裁員和大幅刪減預算。就連五角大廈也沒能躲過，現任國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）更從上任以來，就裁減數千名文職人員，藉此重塑軍隊元有的預算結構，如今卻為了一個變更名稱，卻需要額外花費鉅額經費。

川普本人似乎是鐵了心要做下去，在他看來這不叫更名，而是將國防部改回原名─戰爭部（Department of War），才能藉此恢復美軍的榮譽與勝利精神。

繼川普簽署行政命令後，赫格塞斯隨即更換自己辦公室的徽章，改稱「戰爭部」。（翻攝自DoD粉專）

美國國防部自1789年創立以來，歷史上曾多次改名，而「戰爭部」一直被使用到二戰結束，由杜魯門總統（Harry Truman）和國會更名，改成如今多數國家沿用的「國防部」名稱至今。

川普透過簽署行政命令，授權赫格塞斯對外使用「戰爭部長」（Secretary of War）頭銜，並在官方文件與公開場合使用「戰爭部」名稱。

同時五角大廈也在第一時間，迅速更改官網網址與社群帳號名稱，將國防部變更為戰爭部，赫格塞斯也更換部長辦公室外的標牌，改稱「戰爭部部長辦公室」。但是在國會進一步批准前，五角大廈多數物件的標示，迄今仍保留原有的國防部稱謂不變。

2025年11月12日深夜，美國總統川普在白宮簽署支出法案，結束聯邦政府關門43天的政治鬧劇。（美聯社）

至於握有最終決定權的國會，共和黨一派議員大力支持，包含參議員史考特（Rick Scott, R-Fla.）與麥克．李（Mike Lee, R-Utah）主動提交法案，眾議員斯圖比（Greg Steube, R-Fla.）也在眾院提出類似版本，但白宮方面迄今為止，卻沒有主動推行立法，或給出相關預算計畫。

但有更多國會議員對川普這個決定非常感冒，除了民主黨揚言杯葛和否定到底之外，部分共和黨議員也私下抱怨，稱這項改名只不過是「虛榮工程」，像是共和黨老牌參議員蘭德．保羅（Rand Paul, R-Ky.）就誓言，他會在參院力主反對立場。

而有10名民主黨聯邦參議員，則聯名致函國會預算處（CBO），要求給出一份正式評估報告，涵蓋所有潛在的更名成本，包含重新製作標誌、儀典用品、職稱更新與網站重建等費用。這群參議員認為川普此舉完全是自相矛盾，一邊喊著緊縮政府開支，卻自己推行這種政治戲碼，用非必要計畫浪費更多政府資源。

