改制國營公司意外仍頻傳！36歲調車員魂斷「最熟悉的地方」 台鐵曝實情：事故數量都比去年少

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

台鐵近兩年歷經改制國營公司、調漲票價，仍頻傳誤點、行車異常事故，本月更在花蓮運務段發生一名36歲調車員在熟悉的花蓮站執行調車勤務，竟遭貨物列車撞擊、送醫不治的憾事。然而根據台鐵公司統計，誤點、異常事故、重大事故都比去年更少。

台鐵透露，截至今年1至11月事故統計，重大事故2件、較去年減少2件。（圖／記者盧逸峰攝）

台鐵說明，安全改革已有成效，包括配合營運財務改善，持續加速老舊設備更新與車輛汰換、行車與電務系統改善，並執行五年安全提升方案，從人員、設備、環境與組織四面向落實23項提升措施，每週召開「經營管理會議」檢討行車、維修、安全等指標，強化行車安全。

台鐵進一步透露，截至今年1至11月事故統計，重大事故2件、較去年減少2件；一般事故38件、較去年減少3件；行車異常事件759件、較去年減少88件，呈現下降趨勢。

台鐵強調，為維護行車安全及提升服務品質，持續積極補充人力，113年第2次從業人員招募，截至114年7月底已進用416人，尚有備取人員390人。另辦理114年從業人員招募作業，預計正取368名、備取1014名，預計於115年上半年辦理錄取人員報到；並授權可由各單位依權責辦理招募作業，其中自行招考，以應部分職缺即時用人之需。

在員工訓練方面，台鐵則指出，將透過建置多元實習場域、導入數位課程與強化師資培訓，配合標準化績效評估，全面提升行車人員實務訓練品質，透過優化職前訓練、就地教學與分階段考核機制，強化新進人員適應力與專業技能，上線前即具備安全意識與專業熟練度。

台鐵重申，將以「安全、準點、便捷」為核心推動改善，持續為社會大眾提供優質且值得信賴的鐵路運輸服務。

