改口了？ 高市早苗：日無權認定台灣法律定位

日本首相高市早苗表示，日本無權定義台灣的國際及法律地位；至於日本的「存亡危機事態」，將依個別具體情況，綜合所有情報判斷。

日本首相高市早苗，昨（26）日與日本在野黨黨魁，討論「台灣有事論」相關議題時，表示日本並沒有認定台灣法律地位的立場。而日本立憲民主黨黨魁野田佳彥則是表示，高市這種說法，代表她實質上已經撤回了「台灣有事論」。（葉柏毅報導）

綜合日本媒體報導，高市早苗在與日本在野四黨舉行黨魁討論會時表示，日本先前在舊金山和約當中已經表明，放棄所有與台灣有關的權利及權限。因此，現在的日本，並沒有立場認定台灣的法律地位，與台灣也維持著「非政府間的實務關係」。

而最大在野黨「立憲民主黨」黨魁野田佳彥，則再次針對「台灣有事論」，詢問高市的看法。高市表示，關於日本「存亡危機事態」的認定，「將依據實際發生的個別事態，其具體情況，由政府綜合所有情報來判斷，這是日本政府的一貫立場，與統一見解，『既不多，也不少』。」

野田佳彥在會後，接受媒體訪問時，就高市對於日本「存亡危機事態」的看法表示，高市對所謂「存亡危機事態」，已經不再提及具體事例，也迴避討論台灣的法律地位，是「實際上撤回了『台灣有事論』」。