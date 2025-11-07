改口坦承美國人也有負擔關稅成本 川普：整體來看獲益巨大

在一場至關重要的聽證會上，保守派大法官對美國總統川普的關稅政策，提出尖銳質疑。

美國對等關稅政策衝擊全球經濟，美國總統川普長期主張，正是這些關稅讓外國把錢送進美國國庫，但經濟學家認為，關稅最終是由商品的消費者所承擔。川普週四一改先前說詞，坦承美國消費者因他所實施的關稅花更多錢購買商品。但他仍堅稱，「整體而言」關稅政策對美國人有利。

川普重返白宮以後，援引「緊急經濟權力」，對美方認為不公平的貿易行為課徵對等關稅，也另外對美國的主要貿易夥伴墨西哥、加拿大與中國大陸加徵關稅。如果最高法院在關稅問題與川普決裂，這將是從川普1月重返政壇以來，保守派占多數的最高法院首度在重大案件中做出相反裁決。

美國最高法院大法官週三對川普關稅的合法性表達疑慮，川普周四表示，如果法院做出不利裁決，政府將需要某種「B計畫」。他在橢圓辦公室與記者交流時，有記者提到，首席大法官羅伯茲先前指出，關稅實際上是由美國人支付的稅。

當被問到是否認同美國人有在支付關稅時，川普聲稱：「不，我不認同。我認為他們可能付了一點，但從整體來看，美國人獲益巨大。」川普數月來一再強調，是其他國家在支付關稅。他已對來自中國大陸、加拿大、歐盟及世界其他地區的進口商品徵收關稅，如果裁決剝奪他設定關稅的權力，將是一場災難。