改吃素反而水腫又變胖？營養師揭素食7地雷

近年素食人口明顯增加，有人因為宗教信仰選擇吃素，也有人是希望透過少吃肉來減重。不過，實際執行後，卻有不少人發現體重不但沒有下降，反而更容易水腫、疲累。對此，營養師高敏敏提醒，吃素本身並不等於健康或瘦身成功，真正影響體態的關鍵，在於飲食內容與搭配方式。若長期依賴加工素食、精緻澱粉與高糖調味，不只熱量容易超標，還可能拖慢代謝，讓瘦身效果大打折扣。





別以為吃素一定會瘦！營養師點名素食「7大地雷」：容易越吃越胖

高敏敏點名素食者最常踩到的7大地雷。（圖／翻攝自高敏敏臉書）

高敏敏在個人臉書指出，素食者最常踩到的7個地雷，第1個是「加工素料吃太多」，像素肉、素排、素火腿等，製作時常加入澱粉與油脂，熱量並不低；第2是「蔬菜炒太油或勾芡淋醬」，不少素菜為了口感，用油量驚人；第3是「蛋白質補不夠還吃錯」，若沒搭配豆類與全穀類，胺基酸不足會影響代謝；第4「好油壞油比例失衡」，常吃炸素食、酥皮點心，卻缺乏橄欖油、亞麻仁油等好油，容易水腫又發炎；第5是「醬料重甜又重鹹」，糖醋、紅燒、素滷味含糖與鈉高，脂肪更容易囤積；第6「精緻澱粉吃過量」，白飯、白麵、饅頭、炸年糕升糖快，容易刺激胰島素分泌；最後則是「藏糖陷阱太多」，像甜點、水果乾、堅果塔或加糖豆漿，看似健康，實際糖與油都不低。

別以為吃素一定會瘦！營養師點名素食「7大地雷」：容易越吃越胖

高敏敏建議素食者可以多吃地瓜等原型食材，減少攝取精緻澱粉的比例。（示意圖與本事件無關／民視新聞資料照）

想讓吃素成為瘦身助力，高敏敏建議飲食應回到原型食材，減少加工素料比例，多選擇地瓜、燕麥、菇類與花椰菜、地瓜葉等高纖蔬菜，延長飽足感。每一餐都要補充植物性蛋白質，例如豆腐、毛豆、鷹嘴豆或無糖豆漿，有助維持肌肉與穩定代謝。烹調時可少量使用橄欖油、苦茶油或亞麻仁油，並以薑、蒜、辣椒等天然辛香料提味，取代高糖高鹽醬料，才能避免吃素卻越吃越胖。





