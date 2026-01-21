改吃素食減重越減越胖 營養師曝地雷：加工素料吃太多

選擇素食作為減重手段的民眾越來越多，但營養師高敏敏提醒，若飲食方式錯誤，不僅無法達到瘦身效果，反而可能因攝取過多熱量、糖分與添加物，導致體重上升、代謝變差。

為了減重維持身體健康，現代人會選擇改吃素食，不過營養師提醒，加工素料是素食者最容易踩到的第一個地雷。（示意圖／取自pexels）

高敏敏在臉書粉專發文分享，加工素料是素食者最容易踩到的第一個地雷。素肉、素排、素火腿等製品在加工過程中，往往添加大量澱粉、油脂與各種添加物，熱量其實相當可觀。許多餐廳為了讓素菜更美味，會使用大量油脂烹調，或透過勾芡、淋醬等方式調味，使得整體熱量大幅超標。

精緻澱粉的過度攝取同樣是減重失敗的主因之一。高敏敏說明，白飯、白麵、饅頭或炸年糕等食物升糖速度快，容易刺激胰島素大量分泌，進而促使脂肪堆積。此外，糖醋、紅燒、素滷味等重口味料理含有高糖與高鈉成分，不僅會轉化成脂肪囤積，還可能引發水腫與慢性發炎問題。

油脂品質與蛋白質攝取不足也會影響瘦身成效。她表示，經常食用炸素食、酥皮類食品或加工素品中的劣質油脂，卻缺乏橄欖油、亞麻仁油等優質油脂，會阻礙身體代謝功能。若沒有妥善搭配豆類與穀類，蛋白質攝取不足將影響肌肉維持與身體修復能力，讓減重變得更加困難。

高敏敏也提醒，許多人誤以為甜點、水果乾、堅果塔或加糖豆漿等食物較為健康，但這些食品的含糖量與脂肪含量都不低，同樣會拖慢瘦身進度。

針對想透過素食減重的民眾，高敏敏建議應以原型食材為主，減少加工素料的比例，多選擇地瓜、燕麥、菇類及花椰菜、地瓜葉等高纖蔬菜，以延長飽足感。每餐應補充豆腐、毛豆、鷹嘴豆或豆漿等植物性蛋白質，幫助維持肌肉量與穩定代謝。烹調時可善用薑、蒜、辣椒等天然辛香料提味，搭配適量苦茶油或橄欖油，取代高糖高鹽的重口味醬料。

