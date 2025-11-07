改名優先席照樣有爭議！身障男子遭老翁貼臉拍照「公審」 悲問：社會怎麼了？

即使把博愛座名稱改為優先席，台北捷運仍然爆出老人爭座爭議。（圖／報系資料照）

一名左手及左腳天生有缺陷的身障王姓男子，昨（6）日下午搭乘台北捷運淡水信義線時，坐在車廂內「優先席」上，卻遭一名老翁上前對著臉拍照，又將王男照片發布在自己的臉書「公審」。王男立刻按下緊急服務鈴求助，老翁則轉身逃離現場，最終被捷運警察在東門站攔下，並要求老翁刪除照片與相關貼文。王男事後雖未提告，但仍將這段經歷發布在社群平台，困惑提問：「現在社會怎麼了，身障者也會被趕離博愛座？太惡意了吧？」

王姓男子在Threads發文指出，他在6日下午約14：30前後搭乘台北捷運時，因為天生左手左腳有缺陷，又剛好腳不舒服，於是坐在車廂內優先席上休息，卻遭遇一名老翁走上前對著他的臉用手機瘋狂拍照。王男當下質問老翁為何要拍他的照片，對方卻反問：「年輕人為什麼要坐博愛座？」還把王男的照片發布在自己的臉書上公審。

王男表示自己當下不知道所措，又非常憤怒，於是按下緊急服務鈴，對方則轉身離開。王男則大喊「為什麼偷拍我」，最後在站務人員的協助下在東門站將老翁攔下，並由捷運警察協助要求老翁刪除王男的照片與相關發文。但他仍忍不住發問：「現在社會怎麼了，身障者也會被趕離博愛座？太惡意了吧？」

王男還在回文中透露，站務員告訴他「這不是第一次了」。並表示捷運警察告訴他，由於對方並非拍攝他的私密處，因此不構成刑法罪責，只能走民事告訴。他考慮了很久要不要提告，最終因為民事告訴很花錢、花時間決定放棄。但他又沮喪表示，「放棄後又幹譙自己好弱，我沒時間也沒錢，乾。對方可能都有，好煩！好氣！」

王男在回文中透露，自己甚至被要求脫下鞋子證明左腳有缺陷，讓他感到很羞恥。（圖／翻攝Threads／a.w_8105授權提供）

捷運警察隊則說明，6日下午2時30分，警員巡邏至大安森林公園站時發現，王男正在向站務員求助，並表示自己與陶姓老翁因故爆發口角，警員了解案情後，積極追趕至東門站，並要求陶翁下車。警員告知優先席相關規定，以及雙方權利義務，陶男主動刪除相片及貼文，王男則說暫時無須提出告訴，警員抄錄雙方資料後任其離去。

捷運警察隊指出，捷運車廂依《身心障礙者權益保障法》規定，設置優先席並標示「身體不適」圖示，只要是有實際需求的乘客，皆可優先使用。若於搭乘捷運時遇到爭執或糾紛，可立即按壓車廂門邊紅色緊急按鈕，或撥打110報案電話，捷運警察會立即趕往處理。

