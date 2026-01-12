改名再出發！陳彥允認身心出狀況 憂鬱、恐慌突襲來：快活不下去
歌手陳彥允過往曾和陳勢安、李玉璽及畢書盡組合「老鷹四少」，近年較淡出歌壇後，去年底改名「NIKA」重新出發，與被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納、劉玳妍、MIA、KAINA組成團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」。陳彥允坦言，先前身心一度出狀況，憂鬱與恐慌同時湧現，整個人「快無法呼吸」。
團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」近期推出的第二首單曲〈Circles〉，團員NIKA（陳彥允）坦言，三個月前在LA因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺。」
直到第一次聽到〈Circles〉DEMO，NIKA形容那是一場極其精準的對話，「像是被堵塞、斷掉的神經迴路，一條一條被疏通重連。」那一刻，他心中只有一句話：「X！我居然被理解了！」就像奧斯卡動畫《腦筋急轉彎》裡崩壞的信念城堡重新亮燈，開始用新的視角重建，也真正學會理解自己。
〈Circles〉歌詞中「一圈又一圈，我一直在追逐自己的尾巴」，更讓NIKA直指人生狀態的核心，他形容這像人類常常過度入戲，忘了自己追逐的，其實也是自己的一部分，「這句話提醒我該回到平衡。」他也坦言，自己聽著這首歌，深刻感受到被上帝醫治了，「在那個當下，上帝就是那首歌，那首歌就是我，我就是宇宙，宇宙本身就是愛。」
對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次轉身，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」對於即將到來的馬年春節，NIKA表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度！
阿卡莎納則表示，這首歌來自對人生循環的觀察，「當我們在人生旅途中迷失、迷茫，甚至不知道該如何選擇時，很容易在原地打轉。〈Circles〉想告訴大家，相信宇宙的安排，一切都會引領我們走向正確的方向。」
延伸閱讀
最年輕金馬主席！張震迎新身分笑稱「像吉祥物」 被拱邀「甜茶」來台：我回去排一下
影帝來了！張震現身《幸福之路》唯一映後座談 售票時間曝光
才奪影帝！張震接棒金馬執委會主席 曝「不該推辭」原因
其他人也在看
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 1 天前 ・ 54
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 87
李亞萍失智後首露面！ 聽余祥銓一段告白爆哭
李亞萍日前被爆出出現失智症狀、持續服藥中，近日她與兒子余祥銓、媳婦柔柔一同現身節目，她一出場便手舞足蹈、活力滿滿，短裙搭配長靴，狀態好到完全看不出已75歲。阿Ken當場大讚她窈窕又風情萬種，還即興模仿豬哥亮搞笑搭訕，李亞萍立刻接招，重現余天與豬哥亮過往交手橋段，一巴掌揮下去，綜藝火花瞬間點燃。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 3
許效舜哽咽憶曹西平節儉惜物
資深藝人曹西平2025年底離世，享壽66歲。近日靈堂開放追思，佩甄、許效舜11日下午到場哀悼。佩甄在靈堂待了超過1小時，出來時紅著眼眶回憶：「以前在後台休息室都會和曹大哥閒話家常，希望他在天堂也是一直嗶嗶嗶，他的個性不喜歡打擾別人，離開都可以這麼瀟灑，永遠都這麼帥氣，希望他在天上一切都好」。許效舜則是數度哽咽，回憶曹西平過去惜物的個性與態度。中時新聞網 ・ 15 小時前 ・ 17
殯葬業駁曹西平靈堂冷清 乾兒子收非常多「藝人私下關心」
曹西平離世後，近日才準備好靈堂讓親友粉絲悼念，日前有媒體直出靈堂冷清，對此曹西平的治喪小組特別發聲明反駁，透露有許多藝人私下低調前去悼念，也有許多粉絲寫信，有一面牆貼滿了思念的便條紙。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 19
有過審仍被檢舉！ 蔡依林北京演唱會受阻？舞台挨批「陰間美學」爆正反論戰
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導天后蔡依林舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，去年12月30日在台北大巨蛋首場演出，表演備受好評。不過，表演中的強烈視...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 62
黃安「台北飛中國」出事了！台下狂喊：下來吧
娛樂中心／李汶臻報導63歲資深藝人黃安，在2023年4月因左眼視網膜突然剝落，返回台灣緊急動手術，他當時有一度處於半瞎狀態，時間長達3個月左右。近年來定居中國的他，常透過微博平台更新近況；黃安11日上傳最新影片，透露日前身體健康狀況又亮紅燈。消息曝光，引發網友熱議。民視 ・ 1 天前 ・ 133
Energy演唱會落幕續休團！坤達認「情緒複雜」書偉承諾：不會逃避
Energy「ALL IN 全面進擊」巡迴演唱會10、11日於台北小巨蛋登場，昨（11）晚圓滿落幕淚點滿滿。5位成員相隔20年於2024年重返舞台，發行睽違已久的抒情歌〈分合〉，演唱會上再度唱起這首歌，阿弟回想起這段時間的經歷，一度感動地痛哭流涕，「一時唱得太投入，情緒有點激動，讓大家看到不專業的一面。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 31
離婚2年再披婚紗！許允樂罕鬆口「再婚關鍵」：我依舊完整，不懼怕
許允樂與前夫張兆志離婚2年，去年12月中旬驚喜宣布與小6歲男友李玉璽登記結婚。日前許允樂透過IG限時動態開放粉絲問答，被問到「是什麼讓你又有踏入婚姻的勇氣？」，許允樂罕見鬆口自己對婚姻的看法與再婚心境。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 9
曹西平靈堂曝光！傳場面冷清「0藝人弔唁」乾兒子悲痛發聲
娛樂中心／周希雯報導資深藝人曹西平上個月底驚傳在家中猝逝，享壽66歲；由於他生前與親人關係不和睦，起初傳出家屬不願接手後續喪禮事宜、鬧出不少風雨，所幸最終達成共識，交由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理。對此，曹西平靈堂已在昨（10日）開放，卻傳出場面冷清，只有數位粉絲前來悼念、未有任何親友；乾兒子稍早也悲痛發文了。民視 ・ 1 天前 ・ 28
69歲澎恰恰中國賣水果！滿頭白髮「叫賣到深夜」 網讚：至少沒貶低台灣
69歲資深藝人澎恰恰因投資電影失利負債2.4億，2020年宣布破產後，近年轉戰中國直播帶貨，努力賺錢還債。近日有人再度將他深夜直播賣水果的畫面轉傳至社群平台Threads，引來網友表示：「至少他沒貶低台灣，愛去哪裡賺錢，是他的自由。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走
資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 17
小薰捲欠費風波！遭揭與丫頭昔日恩怨 她被問拒幫背書
據《鏡週刊》報導，小薰與丫頭出身同一綜藝節目《我愛黑澀會》，早年曾是演藝圈緊密合作的好友。但近年來兩人互動趨近於零，也鮮少在公開場合同框。隨著小薰因醫療費用糾紛形象受損，《康熙來了》節目中的一段舊片段也再度被網友翻出，內容中丫頭未指名道姓地描述，自己曾遭...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 2
JENNIE金唱片「返韓變路人」！機場溜走0人認出 畫面曝光被讚太可愛
BLACKPINK成員JENNIE日前在金唱片頒獎典禮完成壓軸演出與領獎行程後，於隔天（11日）一早悄悄返抵韓國。令人意外的是，她降落首爾仁川機場時，竟成功「隱身」在人群之中，直到粉絲事後回看直播畫面才驚覺，JENNIE早已低調離場，現場幾乎無人察覺她的身影。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 13
佩甄悼念曹西平哭紅雙眼 憶休息室互動：繼續在天堂嗶嗶嗶
藝人曹西平去年底在家中驟逝，享壽66歲。曹西平的靈堂日前剛設置完成，將開放至26日讓親友悼念，今（11）日是開放第二天，稍早媒體直擊到第一批藝人好友前來，佩甄、許效舜接連進入，佩甄受訪時明顯眼睛紅腫，她感性提到，希望曹西平繼續在天上「嗶嗶嗶」。自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
隋棠突喊「真的受夠自己」！ 1萬元飛掉親揭原因：想哭
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導2002年以模特兒、演員雙重身分出道的女星隋棠，出道多年累積高人氣，儘管工作繁忙仍會抽空透過社群和大家互動、分享日常。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12
陸劇《軋戲》首播評價出爐！鏡頭美學滿分 盧昱曉口條受討論｜集數、更新時間一次看
【文／曾心奕】由陳星旭、盧昱曉主演的《軋戲》近日上線了！該劇有劇本殺的設定，劇本世界和現實生活來回切換，相當有新意，另外，該劇由導演貓的樹執導，美感、氛圍感也有保證，因此許多人早已期待許久。至於播出後，是否符合觀眾預期？本文也整理出《軋戲》首播評價。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 5 小時前 ・ 1
大咖女星突現身北捷！本人超害羞「合影廣告看板」 全程0人認出
女星陳美鳳在演藝圈向來以好人緣聞名，私下常透過社群分享與圈內好友的相聚日常，加上多年來維持得宜的體態與凍齡外貌，讓她被封為「台灣最美歐巴桑」。出道將近半世紀的她，至今仍擁有一票死忠粉絲，沒想到近日卻上演一幕「巨星隱身人海」的畫面。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 18
影射尹錫悅戒嚴風暴！李帝勳《模範計程車3》完結收視狂飆
《模範計程車3》甫於週六晚間播出精彩完結篇，李帝勳獨自重回軍中追查過往下屬死亡事件的真相，並發現對方是在得知長官陰謀後，為拯救同袍而犧牲，那些表面上以國家安全為名的行動，實際目的卻是權力高層試圖透過操控戰時狀態，進而宣佈緊急戒嚴。面對無法用常理溝通的權力體...CTWANT ・ 4 小時前 ・ 發表留言
《巨洪》越罵越紅？6部「AI人工智慧」韓劇推薦：朴寶劍《夢境》感人，「這部」超驚悚
最近在Netflix播出的《巨洪》被罵翻了！由於播出前標榜著「罕見災難」、「好萊塢等級」而掀起大眾高度期待，但前半段卻讓不少觀眾看得霧煞煞，直到後面才發現是一部結合AI科幻、新人類、末世等多種元素的電影，評價十分兩極。除了《巨洪》之外，近幾年與AI、人工智慧相關的韓劇越來越多，去年上映的《夢境》也是其中之一！Beauty美人圈 ・ 1 天前 ・ 1