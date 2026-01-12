改名再出發！陳彥允認身心出狀況 憂鬱、恐慌突襲來：快活不下去

歌手陳彥允過往曾和陳勢安、李玉璽及畢書盡組合「老鷹四少」，近年較淡出歌壇後，去年底改名「NIKA」重新出發，與被粉絲暱稱為「歌神」的阿卡莎納、劉玳妍、MIA、KAINA組成團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」。陳彥允坦言，先前身心一度出狀況，憂鬱與恐慌同時湧現，整個人「快無法呼吸」。

陳彥允（右1）改名「NIKA」重新出發，組成團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」。 （圖／ 還有什麼比這更好工作室 提供）

團體「FIVE TWO EIGHT 五二八」近期推出的第二首單曲〈Circles〉，團員NIKA（陳彥允）坦言，三個月前在LA因過去尚未清理完的創傷被觸發，焦慮、躁鬱、憂鬱與恐慌同時極度湧現，彷彿整個系統超載，「快無法呼吸，脆弱的狀態陷入恐慌。」他形容是一種「明明在陸地上，卻覺得自己在溺水，快活不下去的感覺。」

歌手陳彥允（左）過往曾和陳勢安、李玉璽及畢書盡組合「老鷹四少」。（圖／翻攝FB）

直到第一次聽到〈Circles〉DEMO，NIKA形容那是一場極其精準的對話，「像是被堵塞、斷掉的神經迴路，一條一條被疏通重連。」那一刻，他心中只有一句話：「X！我居然被理解了！」就像奧斯卡動畫《腦筋急轉彎》裡崩壞的信念城堡重新亮燈，開始用新的視角重建，也真正學會理解自己。

陳彥允認前陣子身心出狀況。（圖／翻攝IG nika888zeiji）

〈Circles〉歌詞中「一圈又一圈，我一直在追逐自己的尾巴」，更讓NIKA直指人生狀態的核心，他形容這像人類常常過度入戲，忘了自己追逐的，其實也是自己的一部分，「這句話提醒我該回到平衡。」他也坦言，自己聽著這首歌，深刻感受到被上帝醫治了，「在那個當下，上帝就是那首歌，那首歌就是我，我就是宇宙，宇宙本身就是愛。」

對於從「陳彥允」改名為「NIKA」，他並不視為切割過去，而是一次轉身，「我沒有放棄任何一個時期的自己，只是角色載體超載，選擇放下、往前進，重新創造自己。」對於即將到來的馬年春節，NIKA表示照慣例會回家團圓，期待與家人一起共度！

阿卡莎納則表示，這首歌來自對人生循環的觀察，「當我們在人生旅途中迷失、迷茫，甚至不知道該如何選擇時，很容易在原地打轉。〈Circles〉想告訴大家，相信宇宙的安排，一切都會引領我們走向正確的方向。」

