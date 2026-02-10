改名轉運砸百萬！陳小春新名字竟撞痔瘡藥惹熱議

港星陳小春日前出席廣東惠州市政協會議，會議現場照片流出後，其座位前的名牌「陳泰銓」隨即登上熱搜。這位以《古惑仔》山雞一角聞名的資深藝人，竟在4年前進行了全家改名工程。

陳小春原本名為陳小臻，早年加入唱跳組合風火海出道，後來轉戰影壇演出《古惑仔》系列電影，成功塑造山雞這個經典角色，事業攀上高峰。近年他將演藝重心轉向中國大陸，活躍於各大綜藝節目，並擔任祖籍地惠州市的政協委員。

在此次惠州市政協會議上，陳小春以本名陳泰銓現身，提出將音樂節、演唱會與在地觀光結合的建議。他認為透過演藝加文旅的融合模式，能夠吸引更多年輕人前來打卡，促進當地觀光發展。

廣告 廣告

根據港媒2020年報導，陳小春看見圈內藝人羅子溢夫婦改名後運勢順遂，決定斥資百萬港幣聘請知名姓名學大師陳咢魁，為一家四口重新命名。妻子應采兒原名丁文，改名為陳丁冉兒；長子Jasper則從陳胤捷改為陳昊廷。

改名後的陳小春運勢確實有所提升。他在綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中表現亮眼，成功組團並站上C位，事業再創新高。然而，陳泰銓這個名字卻在網路上引發討論。有網友指出，這個名字與痔瘡藥肛泰栓在字型上相當接近，雖然讀音不同，但視覺上容易產生聯想。

對於陳小春的新名字，網路反應兩極。部分網友認為陳泰銓這個名字過於文雅，與他在螢幕上叛逆的形象形成強烈反差，戲稱這是山雞變鳳凰。也有人認為這個名字太過拗口，不適合做為藝人使用。不過，陳小春在演藝圈的藝名並未更改，觀眾仍然習慣稱呼他為陳小春，因此對其演藝事業影響有限。

更多品觀點報導

馬年國運籤出爐！關帝廟預言上半年經濟狂飆 「赤馬紅羊劫」示警

鮭魚之亂4年了!還有2成民眾仍未改名 原因曝光

