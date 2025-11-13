改名「戰爭部」得花多少錢？美媒精算：小改10億、全改20億美元

美國總統川普（Donald Trump）近日宣布，將國防部（Department of Defense）恢復為近百年未用的舊名「戰爭部」（Department of War），可能讓美國納稅人付出高達 20 億美元的代價。 圖：翻攝自騰訊新聞@直新聞

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）9月5日簽署行政命令，將國防部（Department of Defense）恢復為近百年未用的舊名「戰爭部」（Department of War），此舉不僅引發政治爭議，也可能讓美國納稅人付出高達 20 億美元的代價。

根據《NBC新聞》報導，川普政府的「改名令」將迫使國防體系內外全面更換信紙抬頭、徽章、標示牌與全球各地軍事基地的招牌。6名了解討論內情的官員與國會幕僚透露，僅是更換標誌與文具，就可能讓支出飆破 10 億美元，若加上系統與網站改造，總成本恐倍增。

其中最昂貴的項目之一，是徹底重寫國防部內部與公開網站的後端程式碼，以及更新機密與非機密資訊系統的軟體架構。五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）證實，該部門正「積極執行」川普總統指令，並強調名稱更改將成為永久措施。帕內爾表示：「這項改名是對我國光榮傳統的致敬，反映我們的核心使命並贏得戰爭。我們希望和平，但必須為戰爭做好準備。」

帕內爾補充，目前尚未能確定最終成本，因為「民主黨導致的政府關門，使許多關鍵文職人員被迫休假」。川普去年競選時曾高喊要削減聯邦政府浪費性支出，並任命其主要金主，也就是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk），領導「政府效率部門」以推動節流計畫。不過，今年七月兩人因預算問題鬧翻，馬斯克批評川普的支出方案是「充滿浪費、極度荒謬的醜陋巨獸」。

儘管如此，川普提出的國防預算案仍在國會獲得通過，增加 1133 億美元軍事經費。民主黨參議員則批評，這項改名計畫「既浪費又虛偽」，完全是「政治作秀」，只會「轉移資源、削弱真正的國家安全任務」。雖然現任國防部長海格瑟（Pete Hegseth）已開始自稱「戰爭部長」（Secretary of War），但根據法律，任何正式名稱更動仍需國會批准。截至目前，川普政府尚未正式提出相關法案。

