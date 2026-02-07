改名i-dle後悔了！「Minnie認沒必要」 無法回頭原因曝

女團i-dle成員Minnie和薇娟一起登上節目宣傳歌曲〈Mono〉。（圖／翻攝自입만열면 YouTube）





女團i-dle在去年迎接7週年，全員成功續約Cube娛樂，並宣布從 (G)I-DLE改名成「i-dle」，主要就為了打破「G」帶來「Girl（女孩）」的性別框架。豈料，近日推出歌曲〈Mono〉開始宣傳活動，Minnie和薇娟在節目上坦認想要將團名改回來。

i-dle近日推出歌曲〈Mono〉並開始宣傳活動，Minnie和薇娟去到李龍真主持的YouTube節目《입만열면》宣傳，在節目上戴上測謊儀萬真心話大冒險時候，被問及改名一次，Minnie直言：「其實想把G加回去。」

Minnie認想把「G」加回去後，也表示實際上感覺去掉沒有特別的意義，特別是在海外活動時候，大家還是會叫她們 (G)I-DLE，薇娟也對此十分有感，需要重新將「i-dle」塑造出知名度有一定難度。

對此，李龍真也詢問要不要和公司建議將「G」加回來，薇娟也直言私下有提議過，而Minnie也表示會讓改名變得滑稽，「已經拿掉了又加回去的話，不是也很好笑嗎？當初已經大肆宣傳是『全新誕生』，進行了品牌重塑」，所以如今她們還是決定努力推廣i-dle。



