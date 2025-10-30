改善中壢中北路人行環境 中原大學獲《天下雜誌》年度影響力獎入圍肯定

中原大學設計學院院長趙家麟團隊獲2025年度影響力獎入圍，展現大學社會責任與城市共創成果。(圖/中原大學提供)

中原大學設計學院院長趙家麟團隊與「還路於民行人路權促進會」及「桃園人本交通推動協會」共同推動「桃園市中壢區中北路人行環境改善」專案，榮獲《天下雜誌》「天下城市治理卓越獎」之2025「年度影響力獎」入圍肯定。趙家麟將「人本城市」課程之教學成果實踐於改善地方環境，為美好城市治理播下希望的種子。

中原大學設計學院院長趙家麟(圖中致詞者)積極推動中北路人行環境改善，入圍《天下雜誌》年度影響力獎。(圖/中原大學提供)

中原大學表示，《天下雜誌》公布第一屆「年度影響力獎」獲獎團隊，全國僅3個專案獲獎。首獎為「台北市師大路改造」案，而「中北路人行環境改善」與「歸仁圓環交通好行大改造」同獲入圍肯定。主辦單位表示，在講求停車便利、交通效率的台灣，願意投入道路環境改造、為行人創造安全步行空間的專案都值得支持。此次評選主題以「道路環境改善」為主軸，因應「行人地獄」引發的社會關注，邀集內政部國土署與專家學者共同提名及評選。

中原大學中北路校門口前啟用綠鋪面標線型人行道，打造更安全、更友善的通行環境。(圖/中原大學提供)

中原大學提到，位於中原大學校門正前方的中北路，長期存在人車爭道風險。2018年市府雖獲中央補助鋪設人行道，卻因地方對停車與塞車的疑慮而退回經費。為突破僵局，中原大學設計學院院長暨地景建築系教授趙家麟自2019年起將「人本城市」課程導入場域，師生分組訪談店家與居民，2019至2024年完成四次訪調，開啟社區對話，居民態度逐漸軟化，從強烈反對轉為支持或不反對，成功累積在地共識。

2024「中原耶誕散步節」實施一日試圍活動，讓民眾體驗「人本街道」的友善氛圍。(圖/中原大學提供)

中原大學提及，2024年底，中原大學設計學院與「還路於民行人路權促進會」及「桃園人本交通推動協會」合作舉辦「中原耶誕散步節」活動，讓民眾實際體驗「人本街道」的友善環境，減輕了疑慮。之後中壢區公所協力推動並編列經費，2025年終於完成中原大學至中原國小約200公尺長、單側1.8公尺（外凸段4公尺）寬的標線型人行道，讓師生與附近居民擁有更安全的行走空間。

中原大學設計學院院長趙家麟與民間團體推動「中原耶誕散步節」，獲得地方大力支持。(圖/中原大學提供)

幕後重要推手、中原大學設計學院院長趙家麟表示，努力十年換來這個結果，雖然稱不上是成功案例，但令人欣慰的是，中北路人行環境改造的困難，反而讓學生有機會參與道路改革的實作。他期盼，每位修課學生畢業後，都能成為改革的種子，在各自的城市繼續播種，讓「人本城市」的理念生根茁壯。他強調，團隊將持續攜手地方與公部門，推動安全步行與生活環境之改善，為城市安全與永續未來累積更大的公共影響力。

中原大學表示，校園周邊匯聚學生、居民與商圈活動，完善的人本交通是提升生活品質與用路安全的關鍵。中原大學秉持「全人教育」理念與大學社會責任精神，將繼續協助打造安心、友善、宜居的永續城市，讓中原的設計專業成為地方共同前進的動能。