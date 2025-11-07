改善交通亂象提高醫療照護 周玉琴議員：應放寬帶狀疱疹疫苗補助

【記者范文濱／桃園報導】

市議員周玉琴市政總質詢中，關心楊梅區交通、市場秩序與市民健康指出，楊梅高上路二段與梅高路二段道路狹窄、地勢落差大，尖峰時段常塞車，不僅影響通勤，也增加行車風險。她建議市府盡快規劃全段拓寬，改善交通瓶頸，讓幼獅及楊梅地區運輸更順暢。市府帶狀疱疹疫苗補助政策，則建請放寬補助條件，讓更多中高齡市民能及早接種，降低疾病風險。

周玉琴議員表示，楊梅第一市場周邊武營街、大華街、光華街及復華街，流動攤販常占用道路，造成交通混亂與居民抱怨。她建議市府先研擬管理規範，例如開放上午6點至下午1點作為市場營業時段，街道白線內可設攤納管，兼顧攤販生計與交通順暢，減少民怨。

在公共衛生方面，帶狀疱疹好發於中老年族群，周玉琴議員指出，罹患者除了劇烈疼痛，部分患者甚至會留下後遺神經痛。桃園市現行補助條件仍須完成流感、新冠疫苗接種及預立醫療決定書，導致施打率偏低，去年僅約300人接種。她建議市府參考雙北與台南做法，放寬補助條件，讓更多中高齡市民能及早接種，降低疾病風險。

周玉琴議員強調，交通安全、市場秩序與公共衛生是市政核心，市府應兼顧道路拓寬、市場管理與健康政策，讓市民生活更安全、便利與健康。她期望透過政策落實，楊梅及幼獅地區能成為交通順暢、市容整潔、民眾安心生活的宜居典範，提升整體城市品質。

