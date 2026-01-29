改善交通瓶頸 嘉64線埤麻腳至管事厝段拓寬完工
(記者廖建智嘉縣報導)
「嘉64線5K+940~6K+990段埤麻腳港尾里管事厝拓寬工程」已經完工，長期困擾周邊居民的交通瓶頸獲得改善。縣長翁章梁(29)日偕同縣議員賴瓊如、黃榮利、工策會總幹事戴光宗與埤鄉里長林峯名等人前往視察，聽取縣府建設處工程簡報。
嘉64線為太保地區重要聯絡鄉道，也是國1嘉義交流道周邊南、北向主要平面道路之一，可串聯太保市區及連接高鐵嘉義站，未來也可作為嘉義貨物轉運中心替代道路，對地方通勤及產業運輸具關鍵功能。
其中嘉64線5K+940至6K+990處（埤麻腳至管事厝段）原道路路幅狹隘，寬度僅約6公尺，交通量大時會車困難，部分路段視線不佳，過去常有車輛為閃避對向來車而發生擦撞，甚至有跌落邊坡的風險，每逢農忙時節，進出頻繁的大型農機與自小客車爭道，險象環生，嚴重影響農產品運輸效率及居民通行安全。
為改善交通隱憂，嘉義縣政府109年獲公路局補助先期規劃費用，111年公路局核定工程經費1億216萬元(工程費8,910萬元、用地費1,306萬元)，拓寬工程長1,050公尺，同時改善道路排水系統、增設LED路燈及交通標誌標線，有效解決積水與夜間照明不足等問題。
考量原道路與周邊農地高低落差較大，施工期間同步完善下田便道設施，提升農機具進出便利性，兼顧農業生產需求與道路使用安全。
翁章梁表示，隨著城市發展，嘉義縣整體交通狀況勢必出現變化，縣府建設處已以高鐵為核心進行檢討，避免未來大量就業人口湧入引發交通壅塞，相關規劃陸續推動中，期盼能及早定案，儘速爭取經費，提前因應。
