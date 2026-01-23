改善人行地獄 桃園中山路推「多目標改善」提升安全





為落實「以人為本」的城市願景，桃園市政府養工處針對桃園區中山路（民族路至東園街段）啟動多目標改善工程。該路段串聯都發局景福宮周邊改善工程及民權路、成功路藝文生活通學步道，旨在解決現況人行淨寬不足、障礙物橫生及缺乏實體防護等問題，打造無礙、安全的舊城區步行路網。

本次改善工程全長約580公尺（雙向施工總長約1,100公尺）。養工處指出，目前中山路普遍存在私設斜坡、電箱佔用、甚至完全無人行空間的亂象。針對民族路至民生路段，將採取「縮減車道淨寬、整合設施帶」策略，把停車空間改造成停車彎，藉此騰出空間增加行人通行寬度。



桃園區中山路改善前後對照圖。

而在民生路至東園街段，則計畫透過整合標線型人行道、側溝及路肩，將原本分散的空間轉化為具備「安全欄杆」的實體人行道，並參考公車及貨車的轉向軌跡優化路口設計，提供行人更直覺、更有保障的停等空間。

在交通配套方面，工程團隊經實地觀察車輛使用習慣，依據法規標準優化格位佈設。雖因安全考量微幅調減汽車格至38格，但大幅度增加機車格數量由35格提升至99格，有效緩解舊城區機車停車需求。同時，無障礙汽機車格位均維持現況，保障弱勢族群權利。

針對桃園區中山路多目標改善工程，桃市府養工處召開地方說明會，傾聽里民意見。





市府已於115年1月22日於民生里活動中心召開地方說明會，傾聽里民意見。養工處表示，為降低對交通的衝擊，工程預計工期為180日曆天，並嚴格規定施工時間為「上午9時至下午4時」，避開上下班尖峰。

未來將採分段施工，避免全線封閉造成通行阻礙。針對說明會中里長及居民提出的具體建議，市府已逐一列入修正，待設計微調完成後將再次說明，確保工程在地方共識下順利推動。

