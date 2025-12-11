改善光復鄉淤積泥地 灰土上見"紅藜彩虹"

9 月馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮約800公頃農地被淤泥覆蓋，位在光復鄉的邦查農場，同樣無法倖免，這裡是原鄉古老旱稻保種、復育的基地，農場主人蘇秀蓮，多年耕耘的心血毀於一旦，心灰意冷之際，好友林志忠，同時也是紅藜專家，提出了紅藜田田圈的計畫，希望利用紅藜根系深而廣的特性，加速土壤修復，而為了幫助紅藜向下扎根，林志忠還運用了馬太鞍阿美族「巴拉告」的智慧。

邦查農場負責人 蘇秀蓮：「心情 就是蕩到了谷底，人家是從頭開始，我不是從頭開始，我是從負開始。」

位在花蓮光復鄉的邦查農場，原本是旱稻保種的重要基地。

「這邊原本是我們的育苗室。」

因為馬太鞍溪堰塞湖溢流，讓農場主人蘇秀蓮的多年心血，化為烏有，心情怕是比泥土還灰。

「一樣是畫一個圈。」

土地短時間內無法復耕，蘇秀蓮的好友、紅藜專家林志忠，提出一個實驗性的「紅藜田田圈」計畫。紅藜專家 林志忠：「因為紅藜的根系，可以到達1米5深 它是鬚根系，那你採收完之後，它根系就開始腐爛掉，腐爛掉是不是就等於打通，這個土壤的孔隙，所以等於是幫土壤，去做一個修復。」

邦查農場負責人 蘇秀蓮：「他的用意就是，給災後的環境一個希望，因為我現在也沒有能力，可以去做栽種的動作。」

來自各地的志工響應號召，開挖紅藜田田圈。

紅藜專家 林志忠：「黏土底下還很厚，因為它太黏了，太黏 紅藜的根，它無法穿透到底下，所以我們要幫紅藜的根呼吸。」

紅藜專家 林志忠：「巴拉告原來是在河床裡面，那是抓鰻魚跟蝦。」

在圓形的田田圈溝槽內，再挖出數條深溝，裡面放入竹筒，增加土壤的透氣與排水性，上面再反覆鋪設多層的芒草、稻殼和土壤，打造自然堆肥環境，依照分解時間的不同，可持續提供土壤養分。

紅藜專家 林志忠：「這裡有碳源 有土壤 ，有透氣的對不對，所以蚯蚓會來 菌類也會跟著來，所以會幫我們一起修復土壤。」

這樣的陸上巴拉告系統，可以鬆動黏土，幫助紅藜向下扎根。

台灣藜專家 林志忠：「紅藜根莖把那個土壤打洞，讓它通氣 所以土壤原來，可能是5到10年的修復，就變成1年之內開始修復土壤。」

這項災後土壤復甦實驗，不依賴重機具刨除黏土，而是選擇與自然共生，化劣土為沃土，加快修復土地，也利用紅藜繽紛的色彩，轉換災後的心情。每一個完成的田田圈，都帶著志工的祝福，更延續鏟子超人的精神。

志工 蔡雅米：「光復親愛的家人們，同島大家都是一家人，洪災過後 必定晴天豐收，種下藜麥(紅藜)，願多彩如你們未來的生活。」

種下的紅藜，有的已經發芽，預計3個月後，農曆春節期間，將為這片灰地帶來鮮豔色彩。拋開災後的負能量，重新種下希望，紅藜田田圈慢慢鬆動了土地，卻把人心緊密地圈在一起。

