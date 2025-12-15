改善嘉市路口與人行道 立委王美惠向中央爭取經費

（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）為提升嘉義市行人安全與友善步行環境，民進黨立委王美惠今天邀集內政部等中央相關單位，實地前往嘉義市多處重要路段與校園周邊進行考察，爭取經費改善學童通學步道、人行道及危險路口。

王美惠和內政部次長董建宏、國土管理署署長吳興修等人今天到志航國小、嘉義市文化路和民權路等處考察。

王美惠說，行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設之一，志航國小周邊環境因未妥善規劃家長接送的臨時停等空間，對學童與行人通行安全造成危險，亟需改善；同時也應增設夜間照明設備，以確保行人通行安全。

此外，嘉義市文化路（噴水圓環至林森西路）道路改善工程，該路段現況無人行道，僅有騎樓及中央廣場人行道，後續將規劃拓寬人行道，提升人行環境及無障礙系統。

至於民權路，臨住宅區現況未設置人行道，完成規劃後，將可改善市區整體環境，提升道路安全與品質，經費需求為2400萬元，並向內政部爭取嘉義市易肇事路口改善工程約14處。

王美惠表示，嘉義市是友善行人宜居的城市，中央與地方攜手合作，才能加速改善進程。此次考察各項改善計畫申請經費合計約新台幣1億8000萬元，今天獲內政部與國土署支持，允諾補助超過1億元。

董建宏強調，交通安全是總統高度重視的施政重點，對於嘉義市在行人安全及交通改善上的實際需求，中央一定會全力支持。同時提醒，相關改善工程在推動過程中，務必與地方居民充分說明與溝通，將居民的意見納入整體規劃參考，以確保工程順利推動並符合地方實際需求。（編輯：張銘坤）1141215