改善嘉義市路口與人行道 王美惠爭取逾1億元工程經費 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】行人安全是城市最基本、也是最重要的公共建設之一，立法委員王美惠為全面提升嘉義市行人安全與友善步行環境，12/15日率領立法院內政委員會，並邀集內政部等中央相關單位官員，實地前往嘉義市多處重要路段與校園周邊進行考察，針對學童通學步道、人行道及危險路口改善工程，爭取逾1億元經費，獲得中央單位承諾全力支持。

改善嘉義市路口與人行道 王美惠爭取逾1億元工程經費 - https://www.watchmedia01.com

本次考察重點之一為志航國小周邊環境，現況因未妥善規劃家長接送之臨時停等空間，對學童與行人通行安全造成危險，亟需改善；同時也應增設夜間照明設備，以確保行人通行安全，此項預算約需 800 萬元；此外，考察行程也包含嘉義市文化路-噴水圓環至林森西路道路改善工程，該路段現況無人行道，僅有騎樓及中央廣場人行道，後續將規劃拓寬人行道，提升人行環境及無障礙系統，此項預算約需 8,000 萬元；接續考察第三站為民權路，臨住宅區現況未設置人行道，完成規劃後，將可改善市區整體環境，提升道路安全與品質，經費需求為2,400萬元，同時王美惠也向內政部爭取嘉義市易肇事路口改善工程約 14 處，整體經費需求約9,000萬元。

廣告 廣告

改善嘉義市路口與人行道 王美惠爭取逾1億元工程經費 - https://www.watchmedia01.com

王美惠表示，嘉義市是友善行人宜居的城市，中央與地方攜手合作，才能加速改善進程，感謝中央部會對嘉義市需求的重視與支持，更感謝市府團隊的協助，這次考察各項改善計畫申請經費合計約 1 億 8,000 萬元，今日獲內政部與國土署高度支持，允諾補助超過1億元，未來將持續為民眾爭取相關建設，確保各項安全措施真正落實到位，讓市民行得更安全。

改善嘉義市路口與人行道 王美惠爭取逾1億元工程經費 - https://www.watchmedia01.com

今日考察行程中，中央部會由內政部次長董建宏及國土管理署署長吳興修出席，董建宏次長表示，交通安全是總統高度重視的施政重點，對於嘉義市在行人安全及交通改善上的實際需求，中央一定會全力支持，相關改善工程在推動過程中，務必與地方居民充分說明與溝通，廣納民意，將居民的意見納入整體規劃參考，以確保工程順利推動並符合地方實際需求。