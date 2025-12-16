改善士林夜市環境、爭取大型活動 許立丕：為里民與攤商共榮持續努力

【警政時報 鄭元毓／綜合報導】士林區義信里里長許立丕日前在士林慈諴宮邀請國寶級「陳錫煌傳統掌中劇團」於廟埕演出，精湛的操偶技藝不僅吸引大批遊客駐足，更吸引電視節目《帶路玩家》前來採訪報導，將士林的文化魅力與夜市美食推向全國觀眾，許立丕也預告，明年還會有世界棒球經典賽戶外轉播等大型活動在士林夜市商圈舉行。

士林區義信里里長許立丕日前舉辦傳統布袋戲表演，也在媒體受訪時推廣士林夜市美食。(翻攝畫面)

許立丕表示，「文化起源在廟口」，夜市龐大的人潮就是「免費的觀眾」，讓遊客在品嚐小吃的同時，能透過《帶路玩家》等媒體的鏡頭，看見精緻的掌中戲文化如何與古蹟、商圈完美結合，透過這種沉浸式的文化體驗，能為士林夜市找回與眾不同的在地靈魂。

許立丕感謝士林區公所 區長、副區長、主秘，以及慈諴宮主委江運永、士林夜市忠誠號蚵仔煎、士林夜市觀光發展協會、士林夜市國際觀光發展協會等單位的支持與協助。(翻攝畫面)

除了深耕傳統藝文，許立丕更積極引進多元活動以活絡商圈。他已成功爭取明年初「世界棒球經典賽」在北藝廣場舉辦戶外轉播派對，同時積極爭取明年「出口音樂節」在北藝廣場舉辦。許立丕指出，士林夜市是台北的門面，必須透過常態性的高品質活動吸引人潮，才能找回昔日榮景，讓攤商生意變好。

在今年初世界棒球經典賽資格賽時許立丕爭取在北藝廣場舉辦戶外轉播，而明年三月的正賽也會在北藝廣場舉辦戶外轉播，預期能為夜市帶來可觀人潮。(翻攝畫面)

另外，夜市商圈積弊已久的環境問題，許立丕上任後也展現行動力。他發揮創意自創「稻草人竹籤收集器」解決髒亂問題，近期還被其他縣市模仿。另外過去攤販油污、垃圾等影響到地方居民等問題，雖然很多是夜市的自治協會該負的責任，但是許立丕強調，像士林夜市這種住宅與商圈融為一體的夜市環境，里民生活上的困擾不能等，因此他上任之後都主動積極的處理，改善環境是商圈進步的基礎，只有環境變好，才能讓里民與商圈共存共榮。

許立丕表示，未來將持續串連古蹟廟宇與現代娛樂，不僅要讓士林夜市成為美食天堂，更要透過媒體與活動創新，將其打造成台北最具文化深度與活力的觀光地標。

許立丕表示將爭取明年「出口音樂節」在北藝廣場舉辦。(翻攝畫面)

