改善安南區、永康區淹水 水利局爭取二點三億元逕流分擔措施工程

永康區大灣排水分區公五滯洪池治理工程示意圖。（水利局提供）

記者陳佳伶／新營報導

面對極端氣候強降雨挑戰，南市水利局爭取中央補助以強化防洪韌性，近期獲經濟部核定二點三億元，將針對安南區安中路一段、永康區永大路與永平街周邊設置逕流分擔措施，強化側溝、增設排水管線與改善水流分配，打造滯洪空間，以紓解都會區雨水下水道渲洩不及造成積淹水問題。

水利局指出，近期獲經濟部核定經費，分別是「安南區大愛及頂好公園逕流分擔措施工程 」九千萬元、「永康區大灣排水分區公五滯洪池治理工程」一億四千多萬元，目前辦理工程測設，預計明年上半年發包，儘早提升地方防洪能力。

廣告 廣告

永康區永平街一帶受限於路幅寬度，既有雨水下水道難以大規模擴建，為突破工程瓶頸，以治水新思維「逕流分擔」治理改善，規劃將永康「探索教育公園」（公五）及鄰近綠地改造為兼具防洪與休憩功能的滯洪場域，預計將可提供約一點零九萬噸滯洪空間，大幅提升地區防洪韌性。

針對安南區安中路一段周邊，水利局將利用頂好公園及大愛公園腹地設置地下滯洪池，預計可增加九千噸滯洪空間，將有效分擔安中路一段鄰近集水區逕流量，降低周邊淹水潛勢。

水利局說，此次爭取的逕流分擔工程，強化側溝、增設排水管線與改善水流分配等措施，引導洪峰分散，有助降低排水系統承洪風險，提升安南、永康地區在豪雨整體防洪韌性，促進地方安全宜居。