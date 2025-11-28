改善安南、永康淹水問題 經濟部補助南市2.3億辦理逕流分擔





台南市長黃偉哲重視極端氣候強降雨因應調適，積極爭取中央補助以強化臺南防洪韌性，近期獲經濟部核定辦理「臺南市安南區大愛及頂好公園逕流分擔措施工程」9,000萬元，及「臺南市永康區大灣排水分區公5滯洪池治理工程」1億4,044萬元，合計約2.3億元，將針對永康區永大路與永平街、安南區安中路一段周邊設置逕流分擔措施， 以紓解都會區雨水下水道渲洩不及造成積淹水問題。市府水利局目前辦理工程測設階段，預計115年上半年發包，儘早提升地方防洪能力。

水利局說明，永康區永平街一帶受限於路幅寬度，既有雨水下水道難以大規模擴建，為突破工程瓶頸，市府以治水新思維「逕流分擔」治理改善，規劃將永康「探索教育公園」（公5）及鄰近綠地改造為兼具防洪與休憩功能的滯洪場域，預計將可提供約1.09萬噸滯洪空間，大幅提升地區防洪韌性。另外針對安南區安中路一段周邊，水利局將利用頂好公園及大愛公園腹地設置地下滯洪池，預計可增加9,000噸滯洪空間，將有效分擔安中路一段鄰近集水區逕流量，降低周邊淹水潛勢。

黃偉哲市長表示，此次爭取的逕流分擔工程強化側溝、增設排水管線與改善水流分配等措施，引導洪峰分散，有助降低排水系統承洪風險，提升安南、永康地區在豪雨整體防洪韌性，促進地方安全宜居、產業繁榮。

