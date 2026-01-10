改善客運業 學者：別再無差別補貼

客運業不斷萎縮，公路局啟動大規模路網瘦身調整計畫。圖／聯合報系資料照片

客運業不斷萎縮，公路局今年啟動近卅年來規模最大的一次路網瘦身調整計畫。對此，第一線客運業者多持觀望態度；交通學者則認為，政府應該趁勢打破過往長期補貼與過度管制的「巨嬰政策」，將資源從競爭市場中抽離，精準投入保障偏鄉的「基本民行」。

淡江大學運輸管理學系退休教授張勝雄說，國道與公路客運的市場已經與數十年前的環境大不相同，政府應該重新思考如何透過制度鬆綁與創新，才有機會改善公共運輸品質與生態。

張勝雄表示，政府也要讓民眾理解，基本民行的路線就是提供基本行的服務，市場競爭的路線，公路局就應該選擇解除票價管制措施，讓業者可以盡其所能地提供更優質的服務內容，把補貼的錢放在真正有需要的地方，沒有差別的補貼都只是一再複製巨嬰政策。

廣告 廣告

陽明交通大學運輸與物流管理學系教授邱裕鈞說，某些客運業者經營困難，可受限於過往業者擁有路權，要去改動很困難，但現在的時空環境很適合推動。過往就有二到三家業者一起聯營某路線的作法可參考，譬如過去墾丁快線很熱門時，就是好幾家業者聯營，民眾也有較密集的班次可選擇。

不過，邱裕鈞指出，整合前提仍是民眾行的需求最為關鍵，若不同家業者場站不同，對民眾反而是困擾，加上未來還有新路線需求，公路局須盡快啟動研究，做好整體路網規畫。

和欣客運表示，目前尚未收到公文，若主管機關要推動，將討論如何配合。國光客運表示，去年已整併並優化十四條路線，未來無更新的路線整併計畫。

【看原文連結】

更多udn報導

藝人、親友都沒來 曹西平靈堂開放首日現場冷清

比爾蓋茲79億捐前妻 「最貴離婚案」再爆內幕

「開房後發瘋！」 老翁買春突遭櫻花妹砸頭

婦結紮30年竟「多出13歲孩子」？她一查真相崩潰